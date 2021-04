Примера. Реал Сосьедад поднимается на 5-е место, Эйбар залегает на дно

Урок эффективности от более классной команды для менее классной. "Эйбар" не был худшей команды на поле минут 70-75, но его реализация - явно не для элитного дивизиона.

Куда пробивали сегодня Серхио Альварес, Педро Леон, Брайан Хиль и компания - большая загадка. Даже оказываясь прямо перед воротами Руи Силвы они регулярно лупили в небеса, в то время как "Гранада" пробивая вдвое реже штамповала голы. Сольдадо и Пуэртасу не понадобилось даже сближаться с вратарем - они свои мячи забили ударами из-за пределов штрафной.

Кике отквитал один мяч в середине второго тайма, идеально разобравшись с оппонентом после фланговой передачи. Но вскоре "Эйбар" заигрался, был пойман на контратаке и 35-летний Сольдадо забил свой 7-й гол в текущем сезоне. А позже еще и Кенеди отличился после обрезки защиты.

2 - Spanish players ???????? to have scored the most braces in #LaLiga this century: 36 - David Villa 25 - Aritz Aduriz 22 - Raúl González 20 - Roberto Soldado, Iago Aspas y Fernando Torres Pairs @GranadaCF_en #Granada pic.twitter.com/1RMglQGZM5

Шансы "Эйбара" остаться в Примере еще на сезон становятся все призрачнее. Команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла 5 из 6 последних матчей, а ее последняя победа датируется 3 января. В таблице баски идут на 20-й позиции с 23 очками. От спасительной 17-й строчки их отделяют 5 баллов.

Касательно "Гранады", то она 8-я с 42 очками. По сути, целей на сезон у "Насридов" больше не осталось.

31-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Эйбар" - 4:1

Голы: Сольдадо, 21, 77, Пуэртас, 37, Кенеди, 81 - Кике, 64

"Гранада": Руи Силва - Фулькье, Херман Санчес, Вальехо (Неуэн Перес, 81), Кини - Пуэртас, Эррера, Монторо (Виктор Диас, 71), Мачис (Кенеди, 71) - Сольдадо (Нева, 81), Молина (Гоналон, 51)

"Эйбар": Дмитрович - Арбилья, Оливейра, Серхио Альварес (Коте, 60), Рафа (Педро Леон, 46) - Атьенса, Диоп (Кике Гонсалес, 60), Ресио - Посо, Кике (Кевин Родригеш, 83), Хиль (Арьета, 83)

Предупреждения: Молина, 41 - Ресио, 42

Нервный и равный поединок, в котором победила та команда, которая реже ошибалась в защите.

"Сельта" в принципе неплохо атаковала, открыла счет в матче благодаря удару Мальо после углового, да и потом часто напрягала Ремиро. Удары Мины и Тапиа были по-настоящему опасными. Другое дело, что оборона "Кельтов" провалилась напрочь.

3 - Hugo Mallo ???????? is the first @RCCeltaEN defender to score three headed goals in a single #LaLiga season since at least 2003/04 season. This is the best tally for Iago Aspas in a single league campaign (three headers in 2018/19). Controller#RealSociedadCelta pic.twitter.com/ciV2KDWgAp