Примера. Реал Сосьедад поднимается на 5-е место, Эйбар залегает на дно

Урок эффективности от более классной команды для менее классной. "Эйбар" не был худшей команды на поле минут 70-75, но его реализация - явно не для элитного дивизиона.

Куда пробивали сегодня Серхио Альварес, Педро Леон, Брайан Хиль и компания - большая загадка. Даже оказываясь прямо перед воротами Руи Силвы они регулярно лупили в небеса, в то время как "Гранада" пробивая вдвое реже штамповала голы. Сольдадо и Пуэртасу не понадобилось даже сближаться с вратарем - они свои мячи забили ударами из-за пределов штрафной.

Кике отквитал один мяч в середине второго тайма, идеально разобравшись с оппонентом после фланговой передачи. Но вскоре "Эйбар" заигрался, был пойман на контратаке и 35-летний Сольдадо забил свой 7-й гол в текущем сезоне. А позже еще и Кенеди отличился после обрезки защиты.

2 - Spanish players ???????? to have scored the most braces in #LaLiga this century:



36 - David Villa

25 - Aritz Aduriz

22 - Raúl González

20 - Roberto Soldado, Iago Aspas y Fernando Torres



Pairs@GranadaCF_en #Granada pic.twitter.com/1RMglQGZM5 — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2021

Шансы "Эйбара" остаться в Примере еще на сезон становятся все призрачнее. Команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла 5 из 6 последних матчей, а ее последняя победа датируется 3 января. В таблице баски идут на 20-й позиции с 23 очками. От спасительной 17-й строчки их отделяют 5 баллов.

Касательно "Гранады", то она 8-я с 42 очками. По сути, целей на сезон у "Насридов" больше не осталось.

31-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Эйбар" - 4:1

Голы: Сольдадо, 21, 77, Пуэртас, 37, Кенеди, 81 - Кике, 64

"Гранада": Руи Силва - Фулькье, Херман Санчес, Вальехо (Неуэн Перес, 81), Кини - Пуэртас, Эррера, Монторо (Виктор Диас, 71), Мачис (Кенеди, 71) - Сольдадо (Нева, 81), Молина (Гоналон, 51)

"Эйбар": Дмитрович - Арбилья, Оливейра, Серхио Альварес (Коте, 60), Рафа (Педро Леон, 46) - Атьенса, Диоп (Кике Гонсалес, 60), Ресио - Посо, Кике (Кевин Родригеш, 83), Хиль (Арьета, 83)

Предупреждения: Молина, 41 - Ресио, 42

Нервный и равный поединок, в котором победила та команда, которая реже ошибалась в защите.

"Сельта" в принципе неплохо атаковала, открыла счет в матче благодаря удару Мальо после углового, да и потом часто напрягала Ремиро. Удары Мины и Тапиа были по-настоящему опасными. Другое дело, что оборона "Кельтов" провалилась напрочь.

3 - Hugo Mallo ???????? is the first @RCCeltaEN defender to score three headed goals in a single #LaLiga season since at least 2003/04 season. This is the best tally for Iago Aspas in a single league campaign (three headers in 2018/19). Controller#RealSociedadCelta pic.twitter.com/ciV2KDWgAp — OptaJose (@OptaJose) April 22, 2021

Гол Порту - ладно, там у "Сосьедада" прошла очень уж изысканная быстрая атака. Но два подряд пенальти в конце первого тайма - это перебор. Первый 11-метровый в совершенно безобидной ситуации привез на свои ворота голкипер Вильяр, но он же его и отразил, выиграв дуэль у Исака.

Казалось, "Сельта" спасена, но через пару минут Мурильо при угловом завалил соперника, и с ударом от Янузая Вильяр уже не справился. Да и во втором тайме исправить ошибку колумбийца так и не получилось.

Вообще Мурильо в старте становится проблемой для "Сельты": у защитника аж 10 желтых и 1 красная карточка в 29 матчах, и вдобавок он регулярно привозит. В таблице "Кельты" 11-е с 38 очками. У "Сосьедада" 5-е место и 50 баллов.

31-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 2:1

Голы: Порту, 25, Янузай, 39 (с пенальти) - Мальо, 22

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норман (Саньян, 85), Монреаль - Янузай (Оярсабаль, 46), Гевара (Субименди, 68), Гуриди, Порту - Карлос Фернандес (Баутиста, 72) - Исак (Барренечеа, 68)

"Сельта": Вильяр - Мальо, Араухо (Феррейра, 85), Мурильо, Мартин (Фонтан, 62) - Тапиа - Браис Мендес, Денис Суарес (Бельтран, 62), Нолито (Солари, 78) - Аспас, Мина

Предупреждения: Элустондо, 15, Саньян, 90+1, Карлос Фернандес, 90+1, Барренечеа, 90+5 - Мурильо, 38, Нолито, 62, Мальо, 90+2, Денис Суарес, 90+2