"Суперлига – это необходимость, план все еще существует". Президент Барселоны – о новом турнире

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о новообразовавшейся Суперлиге. Напомним, турнир планировался как соревнование между лучшими клубами Европы.

"У нас была позиция, она все еще есть, и мы объясним ее. Позиция осторожна, но Суперлига – это необходимость. С другой стороны, как и должно быть, последнее слово будет за нашими членами. Большие клубы, учитывая, что мы генерируем большой доход, хотели иметь возможность высказать свое мнение о процессе обмена. Мы считаем, что важно, чтобы это сопровождалось привлекательной конкуренцией, основанной на спортивных заслугах. Мы выступаем за сохранение национальных чемпионатов, поэтому мы всегда открыты для диалога с УЕФА".

"Это предпосылка. Все хотят сделать футбол лучше и имеют необходимые ресурсы, чтобы сделать из него отличное зрелище. Потому что, если у больших клубов не будет этих ресурсов, футболу будет нанесён ущерб. Была серия давления, из-за которой некоторые клубы отказались от этого предложения или оценили его по-другому, но факт в том, что план всё ещё существует, но требуется больше ресурсов, учитывая, что у нас есть важные инвестиции, мы выплачиваем большие зарплаты".