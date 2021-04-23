  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. ПСЖ предложил контракт Рафаэлю Варану
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ предложил контракт Рафаэлю Варану

Испания
(1 голосов)

Защитник может перебраться в стан парижан

ПСЖ предложил контракт Рафаэлю Варану

Новина українською

"ПСЖ" сделал предложение защитнику "Реала" Рафаэлю Варану о переходе в команду, пишет As.

По данным источника, француз может отказать мадридскому клубу в продлении соглашения, которое рассчитано до лета 2022 года. Если "Реал" не улучшит его условия, 27-летний игрок покинет клуб.

Сам футболист хотел бы перейти не в "ПСЖ", а "Манчестер Юнайтед", который также заинтересован в нем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...