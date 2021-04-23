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ПСЖ предложил контракт Рафаэлю Варану
Защитник может перебраться в стан парижан
"ПСЖ" сделал предложение защитнику "Реала" Рафаэлю Варану о переходе в команду, пишет As.
По данным источника, француз может отказать мадридскому клубу в продлении соглашения, которое рассчитано до лета 2022 года. Если "Реал" не улучшит его условия, 27-летний игрок покинет клуб.
Сам футболист хотел бы перейти не в "ПСЖ", а "Манчестер Юнайтед", который также заинтересован в нем.
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