Челси и Арсенал намерены подписать хавбека Реала

Хавбек "Реала" Иско может покинуть клуб в летнее трансферное окно, пишет The Sun. 29-летний испанец больше не входит в планы тренера клуба Зинедина Зидана, поэтому игрок принял решение искать себе другую команду.

Сообщается, что на Иско претендуют "Челси" и "Арсенал", а "Реал" готов расстаться с полузащитником за 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 21 матче в рамках Ла Лиги.