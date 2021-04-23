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Челси и Арсенал намерены подписать хавбека Реала

Испания
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Иско может сменить клубную прописку

Челси и Арсенал намерены подписать хавбека Реала

Новина українською

Хавбек "Реала" Иско может покинуть клуб в летнее трансферное окно, пишет The Sun. 29-летний испанец больше не входит в планы тренера клуба Зинедина Зидана, поэтому игрок принял решение искать себе другую команду.

Сообщается, что на Иско претендуют "Челси" и "Арсенал", а "Реал" готов расстаться с полузащитником за 25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 21 матче в рамках Ла Лиги.

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В статье: Арсенал (Лондон) Иско Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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