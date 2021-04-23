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Зидан: Слухи об исключении Реала из ЛЧ — абсурд
По мнению тренера, у сливочных есть право участвовать в турнире
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на информацию о возможном исключении клуба из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
"У нас есть право играть в Лиге чемпионов. Эти слухи — абсурд. Мы будем готовиться к матчам", — приводит слова Зидана Marca.
Напомним, президент "Реала" Флорентино Перес и глава "Ювентуса" Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги.
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