Зидан: Слухи об исключении Реала из ЛЧ — абсурд

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на информацию о возможном исключении клуба из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

"У нас есть право играть в Лиге чемпионов. Эти слухи — абсурд. Мы будем готовиться к матчам", — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, президент "Реала" Флорентино Перес и глава "Ювентуса" Андреа Аньелли были в числе главных организаторов Суперлиги.