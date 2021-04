Реал Мадрид - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.04.2021

"Реал" продолжает гонку за золотом, а "Бетис" желает закончить сезон на первом месте среди "остальных". Квартет из "Сливочных", "Барсы", "Атлетико" и "Севильи" ушел в отрыв, и соперничать с ними на дистанции меньшие клубы сейчас не в состоянии.

Другое дело - очные встречи. "Бетис" за последние годы превратился в одного из наиболее неудобных соперников для "Реала". Вердибланкос умеют защищаться, но еще лучше атакуют и создают моменты; у них великолепная креативная группа во главе с живой легендой Примеры Хоакином Санчесом. Конечно, у "Реала" больше класса, но "Бетис" просто так не сдастся, это мы вам гарантируем.

Давать прогнозы на матчи "Реала" становится все сложнее. Неделю назад "Сливочные" потеряли очки против удобного для себя "Хетафе" (0:0), внезапно выпустив в старте группу резервистов; за этим последовала неожиданно легкая победа в Кадисе (3:0), где ранее проигрывала сама "Барселона". Кариму Бензема хватило десяти минут, чтобы нокаутировать соперника.

12 - Lionel Messi ???????? & @Benzema ???????? are the Top 5 European League players to have hit both the most woodworks this season in all competitions (12 for each one). Splinters@realmadriden @FCBarcelona pic.twitter.com/gIQCoP0xL3