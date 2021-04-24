Реал Мадрид - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.04.2021

Примера. 32-й тур

24 апреля. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал Мадрид" 22:00 "Бетис"

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес

Трансляция: MEGOGO

"Реал" продолжает гонку за золотом, а "Бетис" желает закончить сезон на первом месте среди "остальных". Квартет из "Сливочных", "Барсы", "Атлетико" и "Севильи" ушел в отрыв, и соперничать с ними на дистанции меньшие клубы сейчас не в состоянии.

Другое дело - очные встречи. "Бетис" за последние годы превратился в одного из наиболее неудобных соперников для "Реала". Вердибланкос умеют защищаться, но еще лучше атакуют и создают моменты; у них великолепная креативная группа во главе с живой легендой Примеры Хоакином Санчесом. Конечно, у "Реала" больше класса, но "Бетис" просто так не сдастся, это мы вам гарантируем.

"Реал"

Давать прогнозы на матчи "Реала" становится все сложнее. Неделю назад "Сливочные" потеряли очки против удобного для себя "Хетафе" (0:0), внезапно выпустив в старте группу резервистов; за этим последовала неожиданно легкая победа в Кадисе (3:0), где ранее проигрывала сама "Барселона". Кариму Бензема хватило десяти минут, чтобы нокаутировать соперника.

12 - Lionel Messi ???????? & @Benzema ???????? are the Top 5 European League players to have hit both the most woodworks this season in all competitions (12 for each one). Splinters@realmadriden @FCBarcelona pic.twitter.com/gIQCoP0xL3 — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2021

Очевидно, что против "Бетиса" ротация тоже будет - вперед у "Реала" полуфинал ЛЧ с "Челси". Но рисковать Зидану нужно осторожно. Вердибланкос - это не "Хетафе", они и атакуют ярче, и забивают вдвое чаще. То есть, гвардейцы, вроде Модрича, Бензема, Каземиро и компании на поле должны появиться, иначе и проиграть можно.

Главный козырь "Сливочных" - защита. Последний раз "Реал" пропускал больше одного гола в матче 30 января с "Леванте" (1:2). Это их последнее поражение во всех турнирах на данный момент - за ним последовала беспроигрышная серия из 16 матчей кряду. "Реал" малорезультативен и на этом отрезке ни разу не забил больше трех голов за матч. Тем не менее, за счет крепкой защиты он продолжает бороться за титулы что дома, что в Европе.

"Бетис"

Начиная с середины февраля, команда Мануэля Пеллегрини проиграла только один матч чемпионата, уступив в дерби "Севилье" (0:1). Правда, последнее время "Бетис" накрыли ничьи - их уже четыре подряд. И если мировая с "Атлетико" (1:1) - это почетно, то с "Валенсией" (2:2) и "Эльче" (1:1) не очень.

Особняком стоит ничья с "Атлетиком" посреди этой недели. Вердибланкос подвел их самый креативный игрок - Набиль Фекир пошел прямой ногой в стык и получил красную уже на 11-й минуте. При таких обстоятельствах нули на табло - это даже достижение.

Конечно, в Мадриде те нули еще как могут навредить. Бегать "за того парня" 80 минут нелегко, и на "Реал" у севильцев может банально не хватить сил. Мануэль Пеллегрини точно проведет ротацию, но есть ребята, которых ему некем адекватно заменить - прежде всего, креативный опорник Каналес. Посмотрим, как он справится с двойной нагрузкой. В целом по сезону "Бетис" в гостях крайне нестабилен - у него 6 побед, 2 ничьи и 7 поражений.

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"Реал" - "Бетис": статистика личных встреч

В первом туре "Реал" вымучил победу над "Бетисом" благодаря позднему пенальти от Рамоса - 3:2.

В целом же, начиная с 2017 года, команды выиграли по три очных матча, а еще один свели вничью 0:0 - к слову, было это именно в Мадриде в 2019 году.

"Реал" - "Бетис": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Бетиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" большой праздник: возвращается в заявку Эден Азар. Вряд ли бельгиец готов играть со старта, но само его появление дает Зидану надежду на дополнительный креатив из фланга. Впрочем, потерь все еще много: Рамос, Менди и Васкес восстанавливаются от травм, Вальверде лечится от коронавируса, а Кроос просто получил отдых перед ЛЧ.

Касательно "Бетиса", то здесь точно не сыграют травмированные Дани Мартин и Виктор Камараса, а Набиль Фекир пропустит встречу из-за дисквалификации.

"Реал": Куртуа - Эдер Милитао, Варан, Начо - Карвахаль, Каземиро, Модрич, Марсело - Аррибас, Бензема, Асенсио

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Виктор Руис, Морено - Гуардадо, Гвидо Родригес - Лайнес, Каналес, Хоакин - Хуанми

"Реал" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Бетис": прогноз от UA-Football

"Бетис" наверняка имел бы шансы отобрать очки у "Реала", если бы не отбегал почти полный матч в меньшинстве посреди недели. После такого слабо верится, что в Мадриде севильцы выдержат высокий темп дольше 50-60 минут.

Значит, ставим на прямую победу "Реала". Букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 1,5-1,55.