Барселона продлила контракт с молодым воспитанником команды

"Барселона" активировала опцию продления контракта с молодым центральным защитником Оскаром Мингесой. Игрок останется в составе команды до 2023-го года. Клуб уже договорился с агентом игрока об условиях нового соглашения.

Также "Барселона" работает над продлением контракта правого защитника Серхи Роберто. С ним соглашение будет рассчитано на два года.

В этом сезоне Оскар Мингеса провел за каталонцев 22 игры, в которых забил два гола и отдал один ассист. Цена игрока составляет 10 млн евро, согласно данным Transfermarkt.