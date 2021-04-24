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Барселона продлила контракт с молодым воспитанником команды
Игрок продолжит играть за "сине-гранатовых"
Getty Images
"Барселона" активировала опцию продления контракта с молодым центральным защитником Оскаром Мингесой. Игрок останется в составе команды до 2023-го года. Клуб уже договорился с агентом игрока об условиях нового соглашения.
Также "Барселона" работает над продлением контракта правого защитника Серхи Роберто. С ним соглашение будет рассчитано на два года.
В этом сезоне Оскар Мингеса провел за каталонцев 22 игры, в которых забил два гола и отдал один ассист. Цена игрока составляет 10 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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