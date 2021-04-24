  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона продлила контракт с молодым воспитанником команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона продлила контракт с молодым воспитанником команды

Испания
(1 голосов)

Игрок продолжит играть за "сине-гранатовых"

Барселона продлила контракт с молодым воспитанником команды

Getty Images

Новина українською

"Барселона" активировала опцию продления контракта с молодым центральным защитником Оскаром Мингесой. Игрок останется в составе команды до 2023-го года. Клуб уже договорился с агентом игрока об условиях нового соглашения.

Также "Барселона" работает над продлением контракта правого защитника Серхи Роберто. С ним соглашение будет рассчитано на два года.

В этом сезоне Оскар Мингеса провел за каталонцев 22 игры, в которых забил два гола и отдал один ассист. Цена игрока составляет 10 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Оскар Мингеса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NicoSchira

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (антиредактор)
24.04.2021 в 13:58
Мингеса? Ну такое... Может спрогрессировать, а может и нет... Скорее, шо нет.
Ответить
0
-1
avatar
Барсепиниус (антиредактор)
24.04.2021 в 14:04
Тем более, зачем он нужен, если есть Месси...
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
24.04.2021 в 14:09
Надо было с Ленгле продлить контракт?) Или с Умтити?))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...