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Куман: Лапорта выразил мне поддержку и доверие

Испания
(1 голосов)

Тренер каталонцев уверен в своем будущем

Куман: Лапорта выразил мне поддержку и доверие

AS

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" высказался о своем будущем в клубе:


"Президент Жоан Лапорта с первого дня выразил мне свою поддержку и доверие. Пока не случится обратное, я буду говорить все то же самое. Так что, в принципе, я вижу себя тренером "Барсы" в следующем сезоне. У меня есть контракт. Если что-то изменится, нужно будет поговорить", – сказал тренер.

"Барселона" под руководством Кумана набрала 68 очков и расположилась на третей строчке Ла Лиги текущего сезона. Команда на пять очок отстает от лидирующего в чемпионате "Атлетико" и на два - от мадридского "Реала", который расположился на втором месте таблицы. В команды Кумана 21 победа, 5 ничьих и 5 поражений.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона Испания
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Барсепиниус (антиредактор)
24.04.2021 в 16:32
Лучше пока не поздно уволить Куманю и на сэкономленные деньги Месси зарплату выплачивать, да и заодно его тренером назначить
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Барселиниус (антиредактор)
24.04.2021 в 16:11
Скоро ты эту поддержку очень явственно "выразишь" обратно в матче с Атлетико и тупо просрёшь чемпионат. А может даже и раньше, с Вильяреалом...
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