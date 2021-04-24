Куман: Лапорта выразил мне поддержку и доверие

Главный тренер "Барселоны" высказался о своем будущем в клубе:



"Президент Жоан Лапорта с первого дня выразил мне свою поддержку и доверие. Пока не случится обратное, я буду говорить все то же самое. Так что, в принципе, я вижу себя тренером "Барсы" в следующем сезоне. У меня есть контракт. Если что-то изменится, нужно будет поговорить", – сказал тренер.

"Барселона" под руководством Кумана набрала 68 очков и расположилась на третей строчке Ла Лиги текущего сезона. Команда на пять очок отстает от лидирующего в чемпионате "Атлетико" и на два - от мадридского "Реала", который расположился на втором месте таблицы. В команды Кумана 21 победа, 5 ничьих и 5 поражений.