Ювентус хочет купить вингера Барселоны

Нападающий каталонской команды Усман Дембеле может покинуть клуб. С представителями француза ведет переговоры "Ювентус".

Боссы "старой синьоры" хотят подписать 23-летнего игрока свободным агентом летом 2022 года, и готовы дождаться истечения срока его контракта. Дембеле предложат более высокую зарплату по сравнению с тем, что он получает в "Барселоне".

"Сине-гранатовые" надеятся сохранить вингера, но на данный момент переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Если сторонам не удастся договориться, "Барселона" постарается продать Дембеле этим летом за 50-60 млн евро.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за каталонцев 24 игры, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.