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Ювентус хочет купить вингера Барселоны
Француз не против перейти в итальянскую команду
Нападающий каталонской команды Усман Дембеле может покинуть клуб. С представителями француза ведет переговоры "Ювентус".
Боссы "старой синьоры" хотят подписать 23-летнего игрока свободным агентом летом 2022 года, и готовы дождаться истечения срока его контракта. Дембеле предложат более высокую зарплату по сравнению с тем, что он получает в "Барселоне".
"Сине-гранатовые" надеятся сохранить вингера, но на данный момент переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Если сторонам не удастся договориться, "Барселона" постарается продать Дембеле этим летом за 50-60 млн евро.
В текущем сезоне Усман Дембеле провел за каталонцев 24 игры, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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