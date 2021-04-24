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Ювентус хочет купить вингера Барселоны

Испания
(1 голосов)

Француз не против перейти в итальянскую команду

Ювентус хочет купить вингера Барселоны

Новина українською

Нападающий каталонской команды Усман Дембеле может покинуть клуб. С представителями француза ведет переговоры "Ювентус".

Боссы "старой синьоры" хотят подписать 23-летнего игрока свободным агентом летом 2022 года, и готовы дождаться истечения срока его контракта. Дембеле предложат более высокую зарплату по сравнению с тем, что он получает в "Барселоне".

"Сине-гранатовые" надеятся сохранить вингера, но на данный момент переговоры о продлении контракта зашли в тупик. Если сторонам не удастся договориться, "Барселона" постарается продать Дембеле этим летом за 50-60 млн евро.

В текущем сезоне Усман Дембеле провел за каталонцев 24 игры, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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В статье: Ювентус (Италия) Барселона Испания Усман Дембеле
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (4)
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Полiccя (Житомир)
24.04.2021 в 17:29
якщо правда то потрiбно продавати поки Юве не передумав
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Барселиниус (зона 804-UA)
24.04.2021 в 16:58
Ченомазые нынче в цене, надо ещё в этом году это бревно спихнуть подороже.
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Барселиниус (зона 804-UA)
24.04.2021 в 17:13
*черномазые
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Барсепиниус (зона 804-UA)
24.04.2021 в 17:41
п н х фейк
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