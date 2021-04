Примера. Нервная концовка в Валенсии и важный успех Эльче

"Леванте" проиграл третий матч кряду. Понятно, что "Лягушки" на 99% обеспечили себе сохранение прописки, но тенденция для них все равно неприятная.

А вот "Эльче" молодцы. Во втором матче подряд команда Франа Эскрибы выглядела лучше соперника, и если "Вальядолид" ушел от поражения на 86-й минуте, то "Леванте" никуда не делся. Лукас Бойе забил победный гол после грубой обрезки гостей на собственной половине поля.

Во втором тайме арбитры показали красную Везу, но впоследствии ее отменили. Также отмечаем, что "Леванте" заканчивал матч в меньшинстве - Дани Гомес покинул поле из-за травмы, а замен уже не оставалось. Может из-за этого никакого финального штурма от "Лягушек" не случилось.

3 - Excluding own goals, Tete Morente has assisted three of the last five Elche's goals in LaLiga. Run. pic.twitter.com/dHPGvCtL80