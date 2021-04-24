Примера. Нервная концовка в Валенсии и важный успех Эльче

"Леванте" проиграл третий матч кряду. Понятно, что "Лягушки" на 99% обеспечили себе сохранение прописки, но тенденция для них все равно неприятная.

А вот "Эльче" молодцы. Во втором матче подряд команда Франа Эскрибы выглядела лучше соперника, и если "Вальядолид" ушел от поражения на 86-й минуте, то "Леванте" никуда не делся. Лукас Бойе забил победный гол после грубой обрезки гостей на собственной половине поля.

Во втором тайме арбитры показали красную Везу, но впоследствии ее отменили. Также отмечаем, что "Леванте" заканчивал матч в меньшинстве - Дани Гомес покинул поле из-за травмы, а замен уже не оставалось. Может из-за этого никакого финального штурма от "Лягушек" не случилось.

3 - Excluding own goals, Tete Morente has assisted three of the last five Elche's goals in LaLiga. Run. pic.twitter.com/dHPGvCtL80 — OptaJose (@OptaJose) April 24, 2021

Теперь таблице "Эльче" идет 16-м с 30 очками, опережая зону вылета на один балл. Касательно "Леванте", то у него 12-я позиция и 38 очков.

32-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Леванте" - 1:0

Гол: Бойе, 32

"Эльче": Гассанига - Паласиос, Кальво, Диего Гонсалес, Мохика - Моренте (Хосан, 70), Гути, Марконе, Фидель (Хосема, 90+4) - Бойе (Сифуэнтес, 90+4), Пьятти (Мфулу, 83)

"Леванте": Айтор Фернандес - Коке (Мелеро, 57), Постиго, Везу, Клерк - де Фрутос (Дуарте, 79), Робер (Сон, 56), Мальса, Барди - Рохер Марти (Серхио Леон, 79), Моралес (Дани Гомес, 56)

Предупреждения: Мохика, 34, Фидель, 77, Гассанига, 79 - Постиго, 58, Мальса, 65, Рохер Марти, 74, Барди, 90+1

Плохи дела у "Вальядолида". Пока его конкуренты, сцепив зубы, вымучивают очки даже при равной игре, команда Серхио теряет их в выигрышной ситуации.

"Вальядолид" попросту доминировал сегодня в первом тайме против "Кадиса", который мало того, что в атаку почти не выходил, так еще и в обороне чудил по полной. Дебютный гол Плано получился очень красивым - во многом благодаря разрезной передаче Вайсманна. В дальнейшем и сам Шон, и Плано, и Мараньяо имели 4-5 шансов, чтобы убить интригу, но ни одним не воспользовались.

"Кадис" же, увидев такое расточительство, постепенно пришел в себя после перерыва, выровнял игру и сравнял счет усилиями оправданного в расизме Калы.

Вот так нелепо "Вальядолид" и остался в зоне вылета - у него 18-я строчка и 29 очков. Касательно "Кадиса", то в его копилке 37 баллов, и это 13-я позиция.

32-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Кадис" - 1:1

Голы: Плано, 14 - Кала, 64

"Вальядолид": Хименес - Луис Перес, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик, Оласа - Плано, Мичел (Гвардиола, 67), Алькарас, Орельяна (Вальдо Рубио, 79) - Вайсманн (Кодро, 79), Мараньяо (Роке Меса, 67)

"Кадис": Ледесма - Акапо, Мауро Лопес, Кала, Эспино (Карселен, 58) - Алехо (Негредо, 88), Аугусто Фернандес (Фали Хименес, 58), Гарридо (Хосе Мари, 88), Мальбашич - Лосано, Помбо (Собрино, 59)

Предупреждения: Алькарас, 81 - Эспино, 27, Фали Хименес, 60, Алехо, 83

Поединок с двумя отмененными голами и двумя легальными. Такие игры всегда любимы нейтральными зрителями.

За "Алавес" в первом тайме из офсайда забил Хота, что четко показал ВАР. После перерыва тем же ответила "Валенсия" - Гамейро отличился, но мяч отменили из-за положения вне игры у Гомеса.

Развязка же наступила под занавес встречи. "Алавес" открыл счет - Гвидетти проткнул мяч в сетку после стандарта. "Валенсия" ответила похожим голом на добивании от Хосе Луиса Гайя. Помимо этого были еще опаснейшие проходы Гедеша, эффектный удар Хоселу с лету, чудовищный промах Эдгара Мендеса - в общем, все, как вы любите.

В таблице после этой ничьей "Алавес" поднялся на 16-е место с 31 очком. Зону вылета баски опережают лишь на 2 балла. В то же время "Валенсия" расположилась 14-й с 36 очками.

32-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Алавес" - 1:1

Голы: Гайя, 89 - Гвидетти, 84

"Валенсия": Доменек - Васс, Габриэл Паулиста, Гильямон, Гайя - Муса (Черышев, 61), Рачич, Солер, Гедеш - Макси Гомес, Гамейро (Вальехо, 77)

"Алавес": Пачеко - Наварро, Лагуардия, Лежен, Падилья - Хота (Риоха, 71), Пина (Ману Гарсия, 88), Батталья, Эдгар Мендес (Гвидетти, 72) - Лукас Перес (Пере Понс, 63), Хоселу (Дейверсон, 88)

Предупреждения: Гайя, 4, Гильямон, 37, Вальехо, 81, Солер, 83