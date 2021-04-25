Зидан: Что бы ни случилось, мы будем идти до конца

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал нулевую ничью в матче 32-го тура Ла Лиги против "Бетиса":

"Мы отдаемся делу, мы верим в то, чем занимаемся, но сегодня мы действительно оступились. В течение этого сезона мы много раз оступались.

Надо продолжать верить в свое дело. Что бы ни случилось, мы будем идти до конца.

Что касается Азара, то самое главное для нас - это то, что Эдена больше ничего не беспокоит, и мы верим, что он внесет свой вклад в нашу работу", - сказал французский тренер.