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Зидан: Что бы ни случилось, мы будем идти до конца
Не сдаются до последнего тура
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал нулевую ничью в матче 32-го тура Ла Лиги против "Бетиса":
"Мы отдаемся делу, мы верим в то, чем занимаемся, но сегодня мы действительно оступились. В течение этого сезона мы много раз оступались.
Надо продолжать верить в свое дело. Что бы ни случилось, мы будем идти до конца.
Что касается Азара, то самое главное для нас - это то, что Эдена больше ничего не беспокоит, и мы верим, что он внесет свой вклад в нашу работу", - сказал французский тренер.
На данный момент "Реал" расположился на втором месте в турнирной таблице, уступая первому "Атлетико" два очка и опережая третью "Барселону" на три зачетных пункта. У подопечных Зидана до конца чемпионата осталось пять игр, в то время как в "матрасников" - шесть, а в "блауграны" - семь.
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