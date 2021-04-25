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Азар вышел на поле впервые за девять матчей
За два с половиной месяца у него 30 сыгранных минут
Реал Мадрид/Автор невідомий
В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Бетисом". На 77 минуте матча на поле появился Эден Азар, который заменил Марко Асенсио.
???? @hazardeden10 ????#RealMadridRealBetis pic.twitter.com/MORMajlYub— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 24, 2021
Этот матч стал для него первым с 13 марта. Тогда он сыграл 16 минут против "Эльче" и выбыл из-за мышечного повреждения. До этого он провел еще семь матчей в лазарете. Всего с начала февраля он сыграл всего 30 мин в двух поединках, пропустив 15 встреч.
В этом сезоне на его счету три гола в 15 матчах во всех турнирах. В среднем он проводит меньше тайма на поле за одну игру.
Отметим, что следующий матч "сливочные" сыграют в Лиге Чемпионов против "Челси" - бывшей команды Эдена Азара. Матч запланирован на вторник 27 апреля.
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