Азар вышел на поле впервые за девять матчей

В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги "Реал" сыграл вничью с "Бетисом". На 77 минуте матча на поле появился Эден Азар, который заменил Марко Асенсио.

Этот матч стал для него первым с 13 марта. Тогда он сыграл 16 минут против "Эльче" и выбыл из-за мышечного повреждения. До этого он провел еще семь матчей в лазарете. Всего с начала февраля он сыграл всего 30 мин в двух поединках, пропустив 15 встреч.

В этом сезоне на его счету три гола в 15 матчах во всех турнирах. В среднем он проводит меньше тайма на поле за одну игру.

Отметим, что следующий матч "сливочные" сыграют в Лиге Чемпионов против "Челси" - бывшей команды Эдена Азара. Матч запланирован на вторник 27 апреля.