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Перес - о реформе Лиги Чемпионов: Из-за банкротства команд будет бунт
Президент "Реала" уверен, что реформа плохо скажется на европейском фуболе
Президент "Реала" Флорентино Перес раскритиковал идею реформы Лиги Чемпионов в 2024-м году:
– Нет сомнений, что реформа Лиги чемпионов в 2024 году вас не убеждает?..
– Не убеждает. Ни формат, который никто не понимает, ни период времени, потому что реформа будет в 2024 году... Либо мы исправим ситуацию раньше, либо все клубы обанкротятся.
Из-за банкротства команд будет бунт, потому что выживут только клубы, финансируемые государством, или те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, которые готовы ради собственного развлечения терять сотни миллионов евро каждый сезон, – сказал Перес.
Напомним, что неделей ранее Перес был назначен председателем Суперлиги Европы.
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