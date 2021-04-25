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Перес - о реформе Лиги Чемпионов: Из-за банкротства команд будет бунт

Испания
(1 голосов)

Президент "Реала" уверен, что реформа плохо скажется на европейском фуболе

Перес - о реформе Лиги Чемпионов: Из-за банкротства команд будет бунт

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес раскритиковал идею реформы Лиги Чемпионов в 2024-м году:

– Нет сомнений, что реформа Лиги чемпионов в 2024 году вас не убеждает?..

– Не убеждает. Ни формат, который никто не понимает, ни период времени, потому что реформа будет в 2024 году... Либо мы исправим ситуацию раньше, либо все клубы обанкротятся.

Из-за банкротства команд будет бунт, потому что выживут только клубы, финансируемые государством, или те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, которые готовы ради собственного развлечения терять сотни миллионов евро каждый сезон, – сказал Перес.

Напомним, что неделей ранее Перес был назначен председателем Суперлиги Европы.

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В статье: Флорентино Перес Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (22)
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FCZK-1922 (Кировоград)
25.04.2021 в 15:37
Сами виноваты, 20 лет назад лучшие игроки мира стоили не более 30млн, а сейчас за с*раную бразильскую балерину отдают более 200. Всяким Месси и прочим "звёздам" платят десятки миллионов баксов в год, тренеры получают сумасшедшие деньги. Молодых желторотых юнцов покупают по 40-50 лямов. Футболисты уже думают не о футболе, а у кого круче яхта или самолёт, такие как этот Перес сами уничтожают игру, так что не чего жаловаться, раньше Еврокубок мог выиграть любой клуб из любой странны, а сейчас это клуб избранных, из года в год в плей офф одни и те же, когда там появляется условный Аякс или Монако, то за них сразу болеет весь мир, потому что люди хотят чуда, достали уже все эти вонючие испанские гранды и их кенты. Желаю им всем обанкротится и чтоб УЕФА и фифа пересмотрели политику начисления зарплат, трансферов и самое главное вернули лимиты на легионеров в одной команде. Хочу чтоб снова футбол стал все доступные, а не то лько игрой избранных
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-1
Просто football фан (Рівне)
25.04.2021 в 15:38
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0
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Просто football фан (Рівне)
25.04.2021 в 15:41
Тільки банкротити нікого не потрібно. Краще нехай буде ліміт по ціні трансферу і ліміт з/п. А гроші, які акумулюються в ресурс ідуть на розвиток клубів. Стадіон, академії по світу, розвиток діток, і т.д.
0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.04.2021 в 15:39
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 15:33
"А что бы вы со своей стороны могли предложить? - Да что тут предлагать? А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то.. голова пухнет. Взять всё, да и поделить" (с)
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-1
oda1979 (Запорожье)
25.04.2021 в 15:11
Перес по своему прав. Трансферное безумие разогнали шейхи с их нефтяным баблом. И клубам типа РМ за ними не угнаться. Финансовый фейер плей как работает мы все увидели на примере МС и ПСЖ. То есть никак. Без Суперлиги у РМ, Барселоны и далее по списку в гонке вооружений шансов нет.
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.04.2021 в 15:22
Какие шейхи? У игроков команд из "нефтяных" чемпионатов (ОАЭ, Иран, Ирак) зарплаты в 100500 раз меньше, чем у игроков Реала.
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0
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.04.2021 в 15:25
Между прочим, именно Перес запустил это "трансферное безумие", отвалив более 100 млн за Бэйла и 70 млн за посредственного Хамеса Родригеса. Кстати, Бэйл до сих пор входит в четверку самых высокооплачиваемых футболистов Мира. Даже не выходя на поле.
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.04.2021 в 15:35
По другим данным — реаловская зарплата Бэйла — пятая в Мире. В любом случае 40 млн евро в год Перес ему платит не за заслуги, а пиара ради
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
25.04.2021 в 15:07
УЕФА готова банить клубы, вы только начните бунт. Надеюсь у УЕФА есть яйца.
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-1
Просто football фан (Рівне)
25.04.2021 в 14:35
Нереально мутний кадр!В тебе є дохід клубу. Є витрати. Що, важко зробити так, щоб твої витрати не перевищували дохід? З врахуванням призових в турнірах в яких ти виступаєш, витрат на з/п, трансфери, контракти на показ матчів, спонсори і все що зв'язано з життям ФК? Це ж тобі не в Україні утримувати Реал. Щоб тоді сказав, якби тобі канал Ф1 платив 1 млн грн.?)))))Б...ть, не можеш звести баланс клубу, покинь, му...к! Реально, через цього маразматика, який до речі, першим відвалив за валійця скажені бабки, чим спричинив неадекватні трансферні ціни, футбол перетворюється на що завгодно, крім спорту!
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
25.04.2021 в 15:14
Жить по средствам это верно. Только средства МС и тот же РМ черпают из разных источников. Если МС в состоянии тратить лярд на трансферы, ибо шейхи отслюнявили. То у РМ такой возможности нет. Перес об этом и говорит.
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+1
-2
Просто football фан (Рівне)
25.04.2021 в 15:35
То є так, але не у всіх же є можливість тратити навіть те, що тратить РМ. Скажіть, створення СЛ відразу дасть можливість умовним Ворсклі купити Нея, Славії Мбаппе, Вересу Роналду, а Лєху Мессі? Замість перечислених клубів підставте будь які інші, з будь якого чемпіонату за виключенням "ахрєнителтной 12-ки"))) Вже писав - СЛ це афера президента Реала, який переслідує не порятунок футболу в цілому, а виключно свого клубу. Причому порятунок, це так, лише слова. Що рятувати і від кого? Ну нехай ПСЖ та МС скуплять всі вершки на сьогодні, Холланд, Мбаппе, молодий Абєлардо чи хто там на підході з зірок. Це їм, не гарантує нічого! Від того ні Реал, ні Барса, ні Баварія, ні інші претенденти на ЛЧ не перестануть бути конкурентами! Взяти Аталанту, абсолютно не багата команда, земні зарплати, адекватні по ціні трансфери та яскрава гра, яка мало чим поступається грі Самих-самих топів! Суперліга ще глибше порушить несправедливість по бюджетах клубів, що є на сьогодні. І ми ніколи не побачимо, шоу, коли ШД обігрує РМ, або Порто бере ЛЧ, всупереч усьому і таких прикладів можна навести безліч!
+1
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.04.2021 в 14:35
На цьому сайті нещодавно публікувалася стаття про доходи і борги клубів. Наскільки пам'ятаю, нестача в сотні мільйонів євро є тільки в Реалі, Барселоні, Ювентусі та Інтері. Усім іншим клубам зараз теж не легко, але до банкрутства ще далеко. Ну, припустимо, збанкрутує Реал, програє трохи в нижчих дивізионах. Через три роки повернеться назад. З правильним менеджментом витрати на трансфери та зарплати будуть на рівні Аталанти чи Севільї. Шанси виграти єврокубок особливо не зменшаться. Зато зменшиться фінансова прірва між багатими і бідними клубами. Можливо, від цього футбол тільки виграє
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+6
-1
Trztrqtr (Украина)
25.04.2021 в 14:30
Выживут те, кто не только тратил бездумно как Реал и Барса, но и зарабатывал в последние 10 лет, как немцы. Нет денег-пусть банкротятся. Барса и Реал-это не весь футбол.
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
25.04.2021 в 15:17
У немцев один конкурентный клуб . Все остальные поставщики игроков для клубов со спонсорами с нефтяными деньгами.
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+1
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
25.04.2021 в 14:29
Обанкротятся одни - появятся другие, более умело распоряжающиеся средствами.
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+4
-1
oda1979 (Запорожье)
25.04.2021 в 15:17
Угу. Только эти другие будут иметь за счастье играть в 1/4 ЛЧ
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+1
-2
Русланбай (Рівне)
25.04.2021 в 14:28
Ну так не платіть по 3-5 млн євро футболістам в рік !!!! Ну так не платіть за юнаків з бразилії по 20-30 млн євро !!! Живіть на те що заробили !!! Хто , хто а Реал то може собі це дозволити. А то роздули мильну бульбашку. Посередні футболісти Ла ліги, АПЛ , Серії А багатші стали за зірок Голівуду, я вже мовчу про всяких Мессі, Крістьянів, і Неймарів. А потім бачте є ризик банкрутства , караул !!!!
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+6
-1
Webracer (Київ)
25.04.2021 в 14:26
Зменшіть зарплати футболістам, поверніться до здорового глузду і тоді не буде ні банкрутств, ні бунту!
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+9
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 13:49
Если ты один не можешь угомонится то это еще не бунт.
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+7
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2021 в 14:07
Він і настроює інших на бунт!
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+4
-1


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