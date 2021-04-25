Перес - о реформе Лиги Чемпионов: Из-за банкротства команд будет бунт

Президент "Реала" Флорентино Перес раскритиковал идею реформы Лиги Чемпионов в 2024-м году:

– Нет сомнений, что реформа Лиги чемпионов в 2024 году вас не убеждает?..

– Не убеждает. Ни формат, который никто не понимает, ни период времени, потому что реформа будет в 2024 году... Либо мы исправим ситуацию раньше, либо все клубы обанкротятся.

Из-за банкротства команд будет бунт, потому что выживут только клубы, финансируемые государством, или те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, которые готовы ради собственного развлечения терять сотни миллионов евро каждый сезон, – сказал Перес.

Напомним, что неделей ранее Перес был назначен председателем Суперлиги Европы.