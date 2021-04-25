Соль: Я ценю то, как относятся ко мне в Тенерифе

Арендованный у "Динамо" нападающий испанского "Тенерифе" Фран Соль рассказал о своих целях и планах:

"Забивать как можно больше голов, играть как можно больше минут, получать удовольствие и отдавать голевые передачи. Хочу, чтобы мои голы приносили очки.

Не люблю читать комментарии в соцсетях. Нужно похвалу и критику воспринимать нейтрально. Если ты играешь хорошо, ты не Месси. Если выступаешь плохо - ты не худший в мире. Мои близкие говорят, что фанаты любят меня.

"Тенерифе" - отличный клуб. Мы знаем, как он велик, его историю. Я ценю, как ко мне относятся в клубе. Я очень благодарен фанатам", - сказал нападающий.