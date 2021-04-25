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Соль: Я ценю то, как относятся ко мне в Тенерифе

Испания
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Вернется в Динамо?

Соль: Я ценю то, как относятся ко мне в Тенерифе

Новина українською

Арендованный у "Динамо" нападающий испанского "Тенерифе" Фран Соль рассказал о своих целях и планах:

"Забивать как можно больше голов, играть как можно больше минут, получать удовольствие и отдавать голевые передачи. Хочу, чтобы мои голы приносили очки.

Не люблю читать комментарии в соцсетях. Нужно похвалу и критику воспринимать нейтрально. Если ты играешь хорошо, ты не Месси. Если выступаешь плохо - ты не худший в мире. Мои близкие говорят, что фанаты любят меня.

"Тенерифе" - отличный клуб. Мы знаем, как он велик, его историю. Я ценю, как ко мне относятся в клубе. Я очень благодарен фанатам", - сказал нападающий.

Напомним, что в октябре прошлого года "Тенерифе" оформил аренду Соля на один сезон. Летом форвард должен вернуться в "Динамо", у него остается еще два года контракта с киевским клубом.

На его счету восемь голов и два ассиста в 31 матче местной Сегунды.

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В статье: Тенерифе Фран Соль
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Источник:
ElDia

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