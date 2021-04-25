Подражает Лео? Гризманн красиво перекинул вратаря Вильярреала. ВИДЕО

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" играет на выезде против "Вильярреалу".

Дубль за 5 минут в составе каталонцев оформил форвард Антуан Гризманн. Особенно красивым вышел первый гол француза - нападающий "блауграны" вышел 1 на 1 с голкипером "желтой субмарины" и перебросил стража ворот.

В текущем сезоне во всех турнирах 45 матчей, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и 11 голевых передач.

Видео гола Гризманна