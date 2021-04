Примера. Вильярреал - Барселона 1:2. Гризманн включил режим Месси

"Барселона" продолжает побеждать в Примере всех, кроме "Реала". Сегодня каталонцам пришлось нелегко, их защита привычно ошибалась, но нашелся лидер, взявший дело в свои руки.

На удивление, им стал не Месси. Антуан Гризманн все время оказывался в опасных позициях и имел не менее шести шансов, чтобы отличиться, из которых два реализовал. Особенно красивым получился первый мяч француза - так перекинуть вратаря на скорости может лишь большой мастер.

"Вильярреал" тоже забил до перерыва - в одной из контратак Чуквезе оставил не у дел дырявую защиту "Барсы". Чем в том эпизоде занимались Пике и Альба - загадка.

3 - Samuel Chukwueze ???????? has scored three goals in his last three @LaLigaEN games for @Eng_Villarreal, as many as he’d netted in his previous 60 matches in the competition. Lightning. pic.twitter.com/zFLNdyS1cT