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Примера. Вильярреал - Барселона 1:2. Гризманн включил режим Месси

Испания
(2 голосов)

А самого Лео едва не сломали

Примера. Вильярреал - Барселона 1:2. Гризманн включил режим Месси

Фото: twitter.com/FCBarcelona/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" продолжает побеждать в Примере всех, кроме "Реала". Сегодня каталонцам пришлось нелегко, их защита привычно ошибалась, но нашелся лидер, взявший дело в свои руки.

На удивление, им стал не Месси. Антуан Гризманн все время оказывался в опасных позициях и имел не менее шести шансов, чтобы отличиться, из которых два реализовал. Особенно красивым получился первый мяч француза - так перекинуть вратаря на скорости может лишь большой мастер.

"Вильярреал" тоже забил до перерыва - в одной из контратак Чуквезе оставил не у дел дырявую защиту "Барсы". Чем в том эпизоде занимались Пике и Альба - загадка.

После перерыва "Подводники" попытались поджать "Барсу" и агрессивнее заиграли в прессинге на чужой половине, однако дивидендов в виде опасных моментов не заработали. Вместо этого игра стала нервнее, пошли ненужные фолы, и в одном из эпизодов Тригейрос прямой ногой въехал в Месси. Честно говоря, давно не доводилось видеть таких фолов на Лео. Прямая красная - это явно не все наказание для игрока "Вильярреала", Ла Лига добавит еще.

Интрига же после удаления начала понемногу угасать. "Подводники" очень старались, но по факту их спасала отвратительная реализация моментов у каталонцев. У Кумана, кажется, волосы дыбом встали, когда де Йонг не реализовал чистый выход один на один минут за десять до конца.

Впрочем, и 2:1 хватило "Барсе" для победы. Теперь у нее то же 71 очко, что и у "Реала", но у команды Кумана еще игра в запасе, что делает ее главным конкурентом "Атлетико" за титул. Касательно "Вильярреала", то он по-прежнему 7-й с 49 баллами.

32-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 1:2

Голы: Чуквезе, 26 - Гризманн, 28, 35

"Вильярреал": Асенхо - Фойт, Альбиоль (Гаспар, 89), Пау Торрес, Альберто Морено (Эступиньян, 60) - Чуквезе (Пино, 89), Капу (Мой Гомес, 76), Парехо, Тригейрос - Жерар Морено, Алькасер (Коклен, 60)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Ленгле - Дест (Серхи Роберто, 46), де Йонг, Бускетс (Араухо, 88), Педри (Мориба, 64), Альба - Месси, Гризманн (Дембеле, 80)

Предупреждения: Альбиоль, 66, Пау Торрес, 74 - Гризманн, 50, Бускетс, 82, Мингеса, 90+2

Удаление: Тригейрос, 65

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В статье: Барселона Вильярреал
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Комментарии (19)
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Лекарь (село Дарница)
25.04.2021 в 20:19
Ну что, господа барсюки, Кумана увольняем? ;)
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 20:05
Оце я приголомшив мабуть братів-барселонців...
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0
vgolovan (полтава)
25.04.2021 в 20:30
ты придурок сам с собой тут общаешся-сам пишеш сам читаеш и потом кончаеш
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 19:50
Игра Морибо почему-то мне понравилась. Шо то есть в ём. Дообтесать его и будет ништяк. Если выбирать из двух говен, то я выбрал бы Роберто, а не Деста. Димка 26, слышишь меня? Дест это мусор, который принёс с собой физрук Кумань, который кстати постарел наверное сегодня года на три, до того весело играла Барселона. ))
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 19:31
Барсе откровенно повезло. Вильярреал играл гораздо лучше. Порой казалось, шо не Барса играет в большинстве, а подводники. Спас Тер Штеген, спасибо Марк. Барса играла плохо, заторможенно. Ужасный брак в передачах, обрезки, пожар в защите, снова проё@ Пике стоил гола. Месси не торт. Ну хоть Гризман был тот, это и спасло Барсу. Игра валидольная ох уеть, ну его нах.. Де Йонг таки ещё "мальчик"... Итого. В матче с Атлетико при такой говённой игре, как сегодня нам будет пиз@ец. Ах, да.. чуть не забыл.. С победой, дорогие мои братья-барселонцы! С валидольной победой...
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+1
-3
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IM-RM-DK (Miami)
25.04.2021 в 19:47
С чемпионством Динамо тебя))))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 19:53
Спасибо маямец, ты очень любезен. ))) Но это не ко мне, это к шарлотцу, его поздравь. Мне, как-то пох. И на Шахтёр в вашей сраной упл мне тоже пох.
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IM-RM-DK (Miami)
25.04.2021 в 19:57
Ты же писал что за чмохтар топишь в упл)))
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 20:00
Не в упл, а в еврокубках. Я упл не смотрю вообще, даже это говёное украинськэ "класико"
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Spokoyno (Киев)
25.04.2021 в 19:29
Як і очікувалось після двох феєричних вийшов просто переможний матч. Суддя знов суперечливі моменти трактував на користь суперників Барселони! Такий кидок Моріба "захватом через стегно" і навіть VAR не розглядав, утім відскок від тулуба Піке з можливим контактом з рукою розглядався... А картку за те що Мінгеса не прибрав ногу Може йому на полі не виходити, бо там хтось бігає! А так ми побачили поодинокий сплеск Гризманна. Може коли захоче! Три матчі за тиждень Мессі вже не біжить, але суперників біля себе збирає! І знов пройшла контратака. Треба щось робити. Такий високий захист, а захисників-спринтерів НЕМА.
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2021 в 19:27
Поздравления всем, кто за Барсу. Предполагалось, что для Барсы будет сложный матч. Прежде всего потому, что от прошлого матча с Гетафе отдыха было всего 2,5 дня. Поэтому, моменты нужно использовать и дорожить ими. Касается Де Йонга в первую очередь. Сейчас начинает играть в Севилье следующий соперник - Гранада. Пожелаю им победы, побольше карточек и, чтоб матч выдался для Гранады максимально энергозатратным. Но, чтоб без травм... Ну а затем болеем за Бильбао... Всем хорошего вечера!
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+4
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
25.04.2021 в 19:14
Вильяреал сегодня старались и молодцы , но Барселона лучше молодцы! Де Йонг сегодня не стой ноги встал судя по всему всех с победой )
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+3
0
download1 (huyersk)
25.04.2021 в 19:14
Іронія.. Грізман, багаторічний гравець Атлетіко, можно сказати вихованець - не дозволить здобути рідному клубу історичне чемпіонство.. Бабло вирішує..
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-3
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trust in LFC1892 (Киев)
25.04.2021 в 19:35
Он воспитанник Сосьедада. Только в 14м в Атлетико перешел уже в статусе локальной звезды. Какой-то бред про "родной клуб" написали
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0
oda1979 (Запорожье)
25.04.2021 в 19:12
Предатели-единоличники!
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0
-4
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Барселиниус (землянин)
25.04.2021 в 20:16
Извини, но мы сегодня старались не быть ими. Ты же видел...
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2021 в 19:10
Клас!!! З перемогою, вболівальники Барси. Не легко вона сьогодні далась. Як Де Йонг умудрився не забити на 15хвилині це фантастика, ще й з відскоком не пощастило. Ну і вкінці матчу один на один запоров, могли спокійніше догравати матч… Мессі не такий активний був як зазвичай, але по нозі добряче отримав, страшнувато було… Виручив Грізман, респект! Перший гол увелірний – красава!!! Крок до чемпіонства зроблено!!!
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+5
0
avatar
Loader (Днепр)
25.04.2021 в 19:11
Де Йонг сегодня на себя не похож. Порол и голевые ситуации, и передачи.
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+5
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2021 в 19:16
Так, але якщо глянути на теплову мапу,то він всюди встигає, практично на кожному клаптику поля. Наразі Де Йонг не замінима фігура команди, універсал!!!
+2
0


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