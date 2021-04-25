Примера. Вильярреал - Барселона 1:2. Гризманн включил режим Месси

"Барселона" продолжает побеждать в Примере всех, кроме "Реала". Сегодня каталонцам пришлось нелегко, их защита привычно ошибалась, но нашелся лидер, взявший дело в свои руки.

На удивление, им стал не Месси. Антуан Гризманн все время оказывался в опасных позициях и имел не менее шести шансов, чтобы отличиться, из которых два реализовал. Особенно красивым получился первый мяч француза - так перекинуть вратаря на скорости может лишь большой мастер.

"Вильярреал" тоже забил до перерыва - в одной из контратак Чуквезе оставил не у дел дырявую защиту "Барсы". Чем в том эпизоде занимались Пике и Альба - загадка.

3 - Samuel Chukwueze ???????? has scored three goals in his last three @LaLigaEN games for @Eng_Villarreal, as many as he’d netted in his previous 60 matches in the competition. Lightning. pic.twitter.com/zFLNdyS1cT — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021

После перерыва "Подводники" попытались поджать "Барсу" и агрессивнее заиграли в прессинге на чужой половине, однако дивидендов в виде опасных моментов не заработали. Вместо этого игра стала нервнее, пошли ненужные фолы, и в одном из эпизодов Тригейрос прямой ногой въехал в Месси. Честно говоря, давно не доводилось видеть таких фолов на Лео. Прямая красная - это явно не все наказание для игрока "Вильярреала", Ла Лига добавит еще.

Интрига же после удаления начала понемногу угасать. "Подводники" очень старались, но по факту их спасала отвратительная реализация моментов у каталонцев. У Кумана, кажется, волосы дыбом встали, когда де Йонг не реализовал чистый выход один на один минут за десять до конца.

22 - Only Lionel Messi ???????? (32 - 23 goals, 9 assists) and Gerard Moreno ???????? (24 - 18 & 6) have been involved in more goals than Antoine Griezmann ???????? (22 - 13 & 9) in all competitions in 2021 among all LaLiga players. Happy. pic.twitter.com/VppQM4UgYj — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021

Впрочем, и 2:1 хватило "Барсе" для победы. Теперь у нее то же 71 очко, что и у "Реала", но у команды Кумана еще игра в запасе, что делает ее главным конкурентом "Атлетико" за титул. Касательно "Вильярреала", то он по-прежнему 7-й с 49 баллами.

32-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 1:2

Голы: Чуквезе, 26 - Гризманн, 28, 35

"Вильярреал": Асенхо - Фойт, Альбиоль (Гаспар, 89), Пау Торрес, Альберто Морено (Эступиньян, 60) - Чуквезе (Пино, 89), Капу (Мой Гомес, 76), Парехо, Тригейрос - Жерар Морено, Алькасер (Коклен, 60)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Ленгле - Дест (Серхи Роберто, 46), де Йонг, Бускетс (Араухо, 88), Педри (Мориба, 64), Альба - Месси, Гризманн (Дембеле, 80)

Предупреждения: Альбиоль, 66, Пау Торрес, 74 - Гризманн, 50, Бускетс, 82, Мингеса, 90+2

Удаление: Тригейрос, 65