Примера. Атлетик - Атлетико 2:1. В Барселоне аплодируют стоя

"Атлетико" был в ситуации, когда любая осечка наказуема, и не справился с давлением. В Бильбао команда Диего Симеоне не наиграла на три очка.

Хозяева действовали намного острее и осмысленнее по ходу большей части поединка. Именно "Атлетик" открыл счет на 8-й минуте встречи, когда Беренгер головой пробил с навеса Капы.

Мадридцы забрали мяч ближе к 20-25-й минуте, но реальный момент был только один - Корреа красиво развернулся, но пробил неточно. Баски и здесь остро ответили - Вильялибре ушел от Фелипе и пробил в руки Облаку.

11 - Alex Berenguer has been involved in more goals than any other @Athletic_en player in @LaLigaEN this season (8 goals and 3 assists). Impact. pic.twitter.com/leL00zmrRs — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021

Такой характер игры удивлял, ведь "Атлетик" плохо проводит последний месяц, да еще и вышел без ряда основных игроков - Рауля Гарсии, Муниаина, Уильямса, Йерая, Де Маркоса. Ставка Марселино на резервистов была рискованной, но она сыграла на 100%. Во втором тайме баски, даже подустав, отвечали своими шансами на каждый выпад соперника.

"Матрасникам" не помогли даже выздоровевшие Суарес и Феликс - у них банально не было моментов. "Атлетико" вроде держал мяч, навешивал, обыгрывал, но при минимуме ударов.

Развязка же наступила, как и полагается, в конце. Сперва Савич сравнял счет после углового, а спустя некоторое время фокус черногорца, только в другие ворота повторил Иньиго Мартинес, вырвав для своих эффектную и очень неожиданную победу.

189 - @Athletic_en's Iñaki Williams has made an appearance in each of Athletic Club’s last 189 @LaLigaEN matches, surpassing Luis Miguel Arconada (188), and leaving only José Antonio Larrañaga (202) to have enjoyed a longer sequence. Tireless. pic.twitter.com/ABveT6K2QG — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021

Похоже, лидерству "Атлетико" пришел конец. У него теперь 73 очка, и если "Барса" на неделе победит "Гранаду" в отложенном матче, то обойдет коллектив Симеоне и выйдет на первое место.

Касательно "Атлетика", то для него эта победа первая в чемпионате с 7 марта. Никаких турнирных задач у команды Марселино не осталось - она 9-я с 41 очком.

32-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Беренгер, 8, Иньиго Мартинес, 86 - Савич, 77

"Атлетик": Симон - Капа (Лекуэ, 46), Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Ибаи Гомес, 82), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 71), Морсильо - Сансет (Унаи Лопес, 75), Вильялибре (Уильямс, 71)

"Атлетико": Облак - Триппьер (Жоау Феликс, 59), Савич, Фелипе, Ренан Лоди (Эрмосо, 74) - Коке, Эррера (Лемар, 59), Сауль (Суарес, 59) - Льоренте, Корреа (Торрейра, 65), Карраско

Предупреждения: Сансет, 44, Венседор, 61, Дани Гарсия, 66, Унаи Лопес, 90+2 - Льоренте, 11, Торрейра, 81