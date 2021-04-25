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Примера. Атлетик - Атлетико 2:1. В Барселоне аплодируют стоя
Атлетическое дерби выиграли баски
Фото: twitter.com/Atleti/ автор неизвестен
"Атлетико" был в ситуации, когда любая осечка наказуема, и не справился с давлением. В Бильбао команда Диего Симеоне не наиграла на три очка.
Хозяева действовали намного острее и осмысленнее по ходу большей части поединка. Именно "Атлетик" открыл счет на 8-й минуте встречи, когда Беренгер головой пробил с навеса Капы.
Мадридцы забрали мяч ближе к 20-25-й минуте, но реальный момент был только один - Корреа красиво развернулся, но пробил неточно. Баски и здесь остро ответили - Вильялибре ушел от Фелипе и пробил в руки Облаку.
11 - Alex Berenguer has been involved in more goals than any other @Athletic_en player in @LaLigaEN this season (8 goals and 3 assists). Impact. pic.twitter.com/leL00zmrRs— OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021
Такой характер игры удивлял, ведь "Атлетик" плохо проводит последний месяц, да еще и вышел без ряда основных игроков - Рауля Гарсии, Муниаина, Уильямса, Йерая, Де Маркоса. Ставка Марселино на резервистов была рискованной, но она сыграла на 100%. Во втором тайме баски, даже подустав, отвечали своими шансами на каждый выпад соперника.
"Матрасникам" не помогли даже выздоровевшие Суарес и Феликс - у них банально не было моментов. "Атлетико" вроде держал мяч, навешивал, обыгрывал, но при минимуме ударов.
Развязка же наступила, как и полагается, в конце. Сперва Савич сравнял счет после углового, а спустя некоторое время фокус черногорца, только в другие ворота повторил Иньиго Мартинес, вырвав для своих эффектную и очень неожиданную победу.
189 - @Athletic_en's Iñaki Williams has made an appearance in each of Athletic Club’s last 189 @LaLigaEN matches, surpassing Luis Miguel Arconada (188), and leaving only José Antonio Larrañaga (202) to have enjoyed a longer sequence. Tireless. pic.twitter.com/ABveT6K2QG— OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021
Похоже, лидерству "Атлетико" пришел конец. У него теперь 73 очка, и если "Барса" на неделе победит "Гранаду" в отложенном матче, то обойдет коллектив Симеоне и выйдет на первое место.
Касательно "Атлетика", то для него эта победа первая в чемпионате с 7 марта. Никаких турнирных задач у команды Марселино не осталось - она 9-я с 41 очком.
32-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Атлетико" - 2:1
Голы: Беренгер, 8, Иньиго Мартинес, 86 - Савич, 77
"Атлетик": Симон - Капа (Лекуэ, 46), Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Ибаи Гомес, 82), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 71), Морсильо - Сансет (Унаи Лопес, 75), Вильялибре (Уильямс, 71)
"Атлетико": Облак - Триппьер (Жоау Феликс, 59), Савич, Фелипе, Ренан Лоди (Эрмосо, 74) - Коке, Эррера (Лемар, 59), Сауль (Суарес, 59) - Льоренте, Корреа (Торрейра, 65), Карраско
Предупреждения: Сансет, 44, Венседор, 61, Дани Гарсия, 66, Унаи Лопес, 90+2 - Льоренте, 11, Торрейра, 81
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