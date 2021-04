Примера. Атлетик - Атлетико 2:1. В Барселоне аплодируют стоя

"Атлетико" был в ситуации, когда любая осечка наказуема, и не справился с давлением. В Бильбао команда Диего Симеоне не наиграла на три очка.

Хозяева действовали намного острее и осмысленнее по ходу большей части поединка. Именно "Атлетик" открыл счет на 8-й минуте встречи, когда Беренгер головой пробил с навеса Капы.

Мадридцы забрали мяч ближе к 20-25-й минуте, но реальный момент был только один - Корреа красиво развернулся, но пробил неточно. Баски и здесь остро ответили - Вильялибре ушел от Фелипе и пробил в руки Облаку.

11 - Alex Berenguer has been involved in more goals than any other @Athletic_en player in @LaLigaEN this season (8 goals and 3 assists). Impact. pic.twitter.com/leL00zmrRs