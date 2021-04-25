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Примера. Атлетик - Атлетико 2:1. В Барселоне аплодируют стоя

Испания
(2 голосов)

Атлетическое дерби выиграли баски

Примера. Атлетик - Атлетико 2:1. В Барселоне аплодируют стоя

Фото: twitter.com/Atleti/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" был в ситуации, когда любая осечка наказуема, и не справился с давлением. В Бильбао команда Диего Симеоне не наиграла на три очка.

Хозяева действовали намного острее и осмысленнее по ходу большей части поединка. Именно "Атлетик" открыл счет на 8-й минуте встречи, когда Беренгер головой пробил с навеса Капы.

Мадридцы забрали мяч ближе к 20-25-й минуте, но реальный момент был только один - Корреа красиво развернулся, но пробил неточно. Баски и здесь остро ответили - Вильялибре ушел от Фелипе и пробил в руки Облаку.

Такой характер игры удивлял, ведь "Атлетик" плохо проводит последний месяц, да еще и вышел без ряда основных игроков - Рауля Гарсии, Муниаина, Уильямса, Йерая, Де Маркоса. Ставка Марселино на резервистов была рискованной, но она сыграла на 100%. Во втором тайме баски, даже подустав, отвечали своими шансами на каждый выпад соперника.

"Матрасникам" не помогли даже выздоровевшие Суарес и Феликс - у них банально не было моментов. "Атлетико" вроде держал мяч, навешивал, обыгрывал, но при минимуме ударов.

Развязка же наступила, как и полагается, в конце. Сперва Савич сравнял счет после углового, а спустя некоторое время фокус черногорца, только в другие ворота повторил Иньиго Мартинес, вырвав для своих эффектную и очень неожиданную победу.

Похоже, лидерству "Атлетико" пришел конец. У него теперь 73 очка, и если "Барса" на неделе победит "Гранаду" в отложенном матче, то обойдет коллектив Симеоне и выйдет на первое место.

Касательно "Атлетика", то для него эта победа первая в чемпионате с 7 марта. Никаких турнирных задач у команды Марселино не осталось - она 9-я с 41 очком.

32-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Беренгер, 8, Иньиго Мартинес, 86 - Савич, 77

"Атлетик": Симон - Капа (Лекуэ, 46), Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Ибаи Гомес, 82), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 71), Морсильо - Сансет (Унаи Лопес, 75), Вильялибре (Уильямс, 71)

"Атлетико": Облак - Триппьер (Жоау Феликс, 59), Савич, Фелипе, Ренан Лоди (Эрмосо, 74) - Коке, Эррера (Лемар, 59), Сауль (Суарес, 59) - Льоренте, Корреа (Торрейра, 65), Карраско

Предупреждения: Сансет, 44, Венседор, 61, Дани Гарсия, 66, Унаи Лопес, 90+2 - Льоренте, 11, Торрейра, 81

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид)
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Комментарии (19)
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Барселиниус (землянин)
26.04.2021 в 00:46
Ну, а теперь господа смотрите.. Есть Суарес, есть победы у Атлетико. Нет Суареса, нет побед. Вывод. Кумань козёл.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
26.04.2021 в 00:28
Это надо уметь так профукать чемпионство. Симеоне на выход
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+2
0
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Loader (Днепр)
26.04.2021 в 00:35
Именно так. Я болел за АМ и Суареса.
Ответить
0
0
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Барселиниус (землянин)
26.04.2021 в 00:13
Ребята, не расслабляемся, впереди Гранада. А там и первое место... А там уж и чемпионство не за горами.. Золотой дубль... А там и Суперкубок возьмём... Лигу Чемп... Ребята, ущипните меня пжл..
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+1
-1
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Loader (Днепр)
26.04.2021 в 00:15
Нет. Мучайся недоверием к Куману.
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.04.2021 в 00:18
Представь ещё Куману купят двух хороших ЦЗ и опорника крутого)))) Олег такого не выдержит
0
0
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Loader (Днепр)
26.04.2021 в 00:21
Истину глаголишь.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.04.2021 в 00:07
На Симеоне было больно смотреть...он за эти два месяца реально постарел! Спасибо Атлетику Бильбао , 35й тур ЛаЛиги теперь будет невероятно напряжённым! (Представьте какой будет замес если Севилья выиграет у Реала)
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0
0
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Loader (Днепр)
26.04.2021 в 00:08
Ведь еще Барса - АМ. Все может быть, но Ла Лига неожиданно стала самым интересным чемпионатом на финише.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
26.04.2021 в 00:17
Ешо Гранаду надо грохнуть. А она знаете ли ещё та барышня.. с гонором, сразу в руки не даётся, попыхтеть придётся.
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
26.04.2021 в 00:23
Еще шесть товарищей надо грохнуть, не расслабляясь. Включая АМ.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.04.2021 в 00:43
Ну если не выиграют у Гранады , то чего тогда париться перед матчем с Атлетико, теперь все в руках Барселоны! Атлетико и Реал растеряли козыри , посмотрим чем ответит Барса
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
26.04.2021 в 00:05
Той випадок, коли вболівальники Барселони і Реалу об"єднались і в одному пориві вболівали за Атлетик! )) І тих і інших вітаю з втратою 3очків головного конкурента! Тепер ще цікавішим буде боротьба за 1 місце! На Сімеоне боляче було дивитись вкінці матчу, думав, що він яйце знесе, він вже й присів був для цього...
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0
0
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Loader (Днепр)
26.04.2021 в 00:06
Симеоне пора искать новые вызовы.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
26.04.2021 в 00:05
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.04.2021 в 00:08
Севилья чемпион
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0
0
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Барселиниус (землянин)
26.04.2021 в 00:26
Та тіпун тобі на язик, ти шо ото таке кажеш, Ярослав? Здурів, чи що? Яка в біса Севілья? БАРСА!!!!!
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.04.2021 в 00:41
Ну если не Барса , то Севилья ) команды из Мадрида "спеклись" к концу сезона
0
0
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Loader (Днепр)
26.04.2021 в 00:03
"Интересные шляпки" (с)
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