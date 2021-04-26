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Куман: Барселона играет много матчей и устает больше ментально, чем физически

Испания
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Мнение наставника

Куман: Барселона играет много матчей и устает больше ментально, чем физически

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал плотный график поединков в текущем сезоне.

"Мы играем много матчей – с разъездами, с экстра-таймами в Кубке. Тратим энергию и боремся за титул, устаем больше ментально, чем физически. Футболисты уже где-то привыкли. Знаю, что доходы от телевидения важны, нужно принять это. Однако календарь больших клубов следует обсудить".

"Барселона" набрала 71 зачетный пункт в 32 матчах, с матчем в запасе каталонцы занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" на втором месте без "лишнего" поединка в активе (тоже 71 балл), лидирует в рейтинге мадридский "Атлетико" (73).

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Goal.com

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