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"Я хотел бы иметь 15 таких Эриков Гарсий". Гвардиола – о трансфере защитника в Барселону
По сути, почти подтвердил
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход 20-летнего защитника "горожан" Эрика Гарсии в "Барселону". Летом у воспитанника каталонцев заканчивается контракт с английским клубом. Цитирует Пепа портал Goal.com.
"В нашем составе есть игроки, которые не играют. Например, один из моих любимых игроков – Эрик Гарсия. Я хотел бы иметь 15 таких Эриков Гарсий – хотя бы за то, как он ведет себя, всегда думает о команде, сохраняет стойкость в сложные моменты".
"Большую часть времени его нет даже в запасе, потому что он собирается перейти в "Барселону".
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