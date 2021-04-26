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"Я хотел бы иметь 15 таких Эриков Гарсий". Гвардиола – о трансфере защитника в Барселону

Испания
(2 голосов)

По сути, почти подтвердил

"Я хотел бы иметь 15 таких Эриков Гарсий". Гвардиола – о трансфере защитника в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход 20-летнего защитника "горожан" Эрика Гарсии в "Барселону". Летом у воспитанника каталонцев заканчивается контракт с английским клубом. Цитирует Пепа портал Goal.com.

"В нашем составе есть игроки, которые не играют. Например, один из моих любимых игроков – Эрик Гарсия. Я хотел бы иметь 15 таких Эриков Гарсий – хотя бы за то, как он ведет себя, всегда думает о команде, сохраняет стойкость в сложные моменты".

"Большую часть времени его нет даже в запасе, потому что он собирается перейти в "Барселону".

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В статье: Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
26.04.2021 в 15:30
Ха звучит как ирония и сарказм, он думает о команде, но готовиться перейти в Барселону
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Барселиниус (землянин)
26.04.2021 в 14:11
Один из любимых в глухом запасе? Интересно глянуть на игру этого Гарсии.. Очередное "усиление"?
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