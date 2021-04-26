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Азар попал в заявку на матч с Челси

Испания
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Он пропустил более месяца

Азар попал в заявку на матч с Челси

Новина українською

"Реал" в Twitter 26 апреля огласил список игроков, которые попали в заявку на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Челси". В этот список попал и нападающий Эден Азар.

Матч "Реал" — "Челси" пройдет 27 апреля.

Азар вышел на поле в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:0). Бельгиец сыграл за "Реал" впервые с 13 марта, то есть впервые за шесть недель. Весь этот период он восстанавливался после травмы.

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В статье: Эден Азар Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси
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