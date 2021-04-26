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Сразу после поражения от басков. Симеоне нашел защитника для своей команды в Англии

Испания
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Состоится ли возвращение Сезара?

Сразу после поражения от басков. Симеоне нашел защитника для своей команды в Англии

Новина українською

Мадридский "Атлетико" рассматривает возможность подписания инспанского защитника лондонского "Челси" Сезара Аспиликуэты.

Как утверждает El Gol Digital, следующего трансферного окна защитнику "синих" может быть предложен путь для возвращения в родную Испанию.

Аспиликуэта в "Челси" основном играет на позиции правого латераля (фланговый защитник), но кроме того является универсалом - может закрыть абсолютно все позиции в защитном звене.

В этом сезоне он провел 35 поединков за "Челси", забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу. В Лондоне он с 2012 года, у него контракт с клубом до лета 2022 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Челси (Лондон) Сезар Аспиликуета
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