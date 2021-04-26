Сразу после поражения от басков. Симеоне нашел защитника для своей команды в Англии

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Состоится ли возвращение Сезара?
Мадридский "Атлетико" рассматривает возможность подписания инспанского защитника лондонского "Челси" Сезара Аспиликуэты.
Как утверждает El Gol Digital, следующего трансферного окна защитнику "синих" может быть предложен путь для возвращения в родную Испанию.
Аспиликуэта в "Челси" основном играет на позиции правого латераля (фланговый защитник), но кроме того является универсалом - может закрыть абсолютно все позиции в защитном звене.
В этом сезоне он провел 35 поединков за "Челси", забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу. В Лондоне он с 2012 года, у него контракт с клубом до лета 2022 года.
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