Арбитр забыл доиграть минуту, а потом передумал и вернул игроков на поле. Севилья - Гранада

Матч Ла Лиги "Севилья" - "Гранада" (2:1) мог завершится на минуту раньше, чем предполагалось.

Главный арбитр игры Рикардо Пабло Бенгоечеа дал финальный свисток после окончания третьей добавленной минуты, хотя бы на время матча было добавлено 4 минуты.

Игроки "Гранады" начали спорить с арбитром. После этого он проконсультировался с коллегами и осознал ошибку. После этого Пабло Бенгоечеа попросил игроков "Севильи" вернуться на поле, чтобы доиграть матч.

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Немало футболистов уже пошли в подтрибунное помещение и переодевались. Но итоговую минуту доиграли, за это время не произошло ничего существенного, отмечает Marca.