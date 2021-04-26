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Арбитр забыл доиграть минуту, а потом передумал и вернул игроков на поле. Севилья - Гранада
Такое и в Примере бывает
Матч Ла Лиги "Севилья" - "Гранада" (2:1) мог завершится на минуту раньше, чем предполагалось.
Главный арбитр игры Рикардо Пабло Бенгоечеа дал финальный свисток после окончания третьей добавленной минуты, хотя бы на время матча было добавлено 4 минуты.
Игроки "Гранады" начали спорить с арбитром. После этого он проконсультировался с коллегами и осознал ошибку. После этого Пабло Бенгоечеа попросил игроков "Севильи" вернуться на поле, чтобы доиграть матч.
Немало футболистов уже пошли в подтрибунное помещение и переодевались. Но итоговую минуту доиграли, за это время не произошло ничего существенного, отмечает Marca.
Я никогда не видел ничего подобного, но всегда узнаешь что-то новое. Были игроки, которые уже сняли форму, - прокомментировал событие полузащитник Севильи Лукас Окампос.
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