Примера. Эйбар - Реал Сосьедад 0:1. Шансов выжить становится все меньше

Вот так с "Эйбаром" происходит весь сезон. Команда Хосе Мендилибара держит мяч, прессингует, даже атакует чужие ворота, но все равно уступает.

Все из-за нехватки класса. Она прямо бросалась в глаза сегодня - "Сосьедад" действовал пассивно и выглядел уставшим, но без труда отбивался от беззубых атак хозяев, а на 26-й минуте Исак еще и открыл счет, воспользовавшись грубой позиционной ошибкой защиты "Эйбара" при угловом.

Это уже 14-й гол шведа в текущем сезоне. Он мог забить и 15-й, но на старте второй половины не реализовал выход на ворота - в том эпизоде здорово сыграл Дмитрович.

"Эйбар" же все это время атаковал, но как-то бессмысленно, и лишь ближе к концовке начал по-настоящему угрожать воротам. Был удар Кике головой в руки Ремиро; тройной шанс у Хиля, Муто и Коте, но все они пробили плохо; позже классно издали приложился Арбилья. Но опять без гола.

А раз гола нет, то и очков снова "Эйбар" не набрал. За 5 туров к финишу у него лишь 23 балла, и от спасительной 17-й строчки он отстает на 7 баллов. Дело уже вовсю пахнет вылетом.

Касательно "Сосьедада", то он вышел на чистое 5-е место с 53 очками в активе.

32-й тур Примеры. Эйбар. "Ипуруа"

"Эйбар" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Исак, 26

"Эйбар": Дмитрович - Посо (Робер, 32), Оливейра, Арбилья, Коте - Диоп (Муто, 68), Атьенса (Энрик, 80) - Педро Леон (Эду Эспозито, 46), Ресио, Хиль - Кике

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 85), Субельдия, Ле Норман, Монреаль - Оярсабаль (Меркеланс, 85), Субименди, Гевара, Барренечеа (Гуриди, 63) - Порту (Баутиста, 73), Исак (Янузай, 73)

Предупреждения: Ресио, 4, Оливейра, 31, Коте, 43, Хиль, 43 - Субименди, 81