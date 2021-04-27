Соль: Надо продолжать работать и бороться до конца

Арендованный у киевского "Динамо" нападающий "Тенерифе" Фран Соль прокомментировал свой гол в матче 36-го тура сегунды против "Кастельона" (1:1).

"+1 гол и +1 очко, но я хотел бы три балла. Надо продолжать работать и бороться до конца", - написал Соль в Twittere.

+1 gol y +1 punto que ojalá hubieran sido tres. Toca seguir trabajando y luchando por este escudo hasta el final. ⚽???????????????????????????????? #VamosTete #FS9 #teamfs9 pic.twitter.com/drS8VTNwLu — Francisco Sol Ortiz (@fran_sol9) April 26, 2021

Напомним, арендное соглашение между украинским и испанским клубами по Франу действует до конца нынешней кампании.