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Соль: Надо продолжать работать и бороться до конца

Испания
(2 голосов)

Форвард "Тенерифе" про свой гол в ворота "Кастельона"

Соль: Надо продолжать работать и бороться до конца

Фото: CD Tenerife

Новина українською

Арендованный у киевского "Динамо" нападающий "Тенерифе" Фран Соль прокомментировал свой гол в матче 36-го тура сегунды против "Кастельона" (1:1).

"+1 гол и +1 очко, но я хотел бы три балла. Надо продолжать работать и бороться до конца", - написал Соль в Twittere.

Напомним, арендное соглашение между украинским и испанским клубами по Франу действует до конца нынешней кампании.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе (Испания) Фран Соль
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