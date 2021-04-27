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Соло Гризманна. ВИДЕО, как Антуан подвинул Месси на второй план и выиграл матч с Вильярреалом

Испания
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Смотреть видео обзор матча Вильярреал - Барселона, Чемпионат Испании, 25 апреля 2021

Соло Гризманна. ВИДЕО, как Антуан подвинул Месси на второй план и выиграл матч с Вильярреалом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вильярреал - Барселона, которые встречались в 32-м туре испанской Примеры. Желтая Субмарина повела в счете после гола Чуквуезе, но каталонцы еще в первом тайме не только отыгрались, но и вышли вперед. Героем блаугранас в этот раз стал Гризманн. Француз сначала очень технично перебросил голкипера, а затем перехватил пас защитника вратарю. Победа позволила Барселоне догнать Реал и сократить отставание от Атлетико до двух очков. К тому же у команды Кумана на один сыгранный матч меньше.

32-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Барселона" - 1:2
Голы: Чуквезе, 26 - Гризманн, 28, 35

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Вильярреал
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