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На повестке дня – бизнес. Защитник Барселоны встретился с президентом УЕФА

Испания
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Туда еще и босс каталонцев заскочил

На повестке дня – бизнес. Защитник Барселоны встретился с президентом УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полтора месяца назад игрок каталонцев Жерар Пике пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином в рамках деловой встречи в одном из ресторанов Барселоны – об этом сообщает издание Marca.

Защитник "сине-гранатовых" интересовался тем, как осуществляются телетрансляции и устроены права на показ матчей Лиги чемпионов, а также других соревнований под эгидой УЕФА. Позднее на "ланч" присоединился президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

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В декабре 2018 года Жерар Пике стал владельцем клуба "Андорра", который выступает в Сегунде Б.

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В статье: Херард Пике Жоан Лапорта Александер Чеферин ФК Андорра Жерар Пике
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Источник:
Marca

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