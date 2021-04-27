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На повестке дня – бизнес. Защитник Барселоны встретился с президентом УЕФА
Туда еще и босс каталонцев заскочил
Getty Images / Global Images Ukraine
Полтора месяца назад игрок каталонцев Жерар Пике пообщался с президентом УЕФА Александером Чеферином в рамках деловой встречи в одном из ресторанов Барселоны – об этом сообщает издание Marca.
Защитник "сине-гранатовых" интересовался тем, как осуществляются телетрансляции и устроены права на показ матчей Лиги чемпионов, а также других соревнований под эгидой УЕФА. Позднее на "ланч" присоединился президент "Барселоны" Жоан Лапорта.
В декабре 2018 года Жерар Пике стал владельцем клуба "Андорра", который выступает в Сегунде Б.
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