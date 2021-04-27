Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико готов заплатить 60 миллионов евро за 25-летнего защитника Бенфики
Гримальдо может сменить клуб
Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико", пишет AS.
По данным источника, испанский клуб готов заплатить за 25-летнего игрока 60 миллионов евро. На защитника также претендует "Манчестер Сити".
Контракт Гримальдо с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне испанец провел 37 матчей, забив 2 гола и 8 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лунин заинтересовал один из клубов итальянской Серии А
- Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины
- Денисов: Ультрас будут вспоминать Луческу то, что он им сказал, что они - не Динамо
- На эмоциях. Куман разозлился на защитника Барселоны, заменил его и даже не пожал руку
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
27.04.2021 в 17:34
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
27.04.2021 в 17:00
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...