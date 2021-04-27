Атлетико готов заплатить 60 миллионов евро за 25-летнего защитника Бенфики

Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико", пишет AS.

По данным источника, испанский клуб готов заплатить за 25-летнего игрока 60 миллионов евро. На защитника также претендует "Манчестер Сити".

Контракт Гримальдо с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне испанец провел 37 матчей, забив 2 гола и 8 результативных передач.