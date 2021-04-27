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Атлетико готов заплатить 60 миллионов евро за 25-летнего защитника Бенфики

Испания
(1 голосов)

Гримальдо может сменить клуб

Атлетико готов заплатить 60 миллионов евро за 25-летнего защитника Бенфики

Новина українською

Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико", пишет AS.

По данным источника, испанский клуб готов заплатить за 25-летнего игрока 60 миллионов евро. На защитника также претендует "Манчестер Сити".

Контракт Гримальдо с "Бенфикой" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне испанец провел 37 матчей, забив 2 гола и 8 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Алехандро Гримальдо Бенфика
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
27.04.2021 в 17:34
Продовжуйте роздувати трансферні ціни, молодці. 60 млн. за захисника, нормально. І зарплатню не забудьте мільйонів 10, а ще агенту пару мільйонів.
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football_soccer (Украина)
27.04.2021 в 17:00
зачем платить такое бабло за новых игроков, если команда в любом составе играет в тошниловку, ставя автобус ? ))) вот где тренер разводит менеджмент, так разводит ))
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