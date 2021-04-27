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Эрик Гарсия подпишет с Барселоной пятилетний контракт
Стороны уже договорились о подписании соглашения
"Барселона" провела переговоры с защитником "Манчестер Сити" Эриком Гарсией, пишет журналист Никола Скира.
По данным источника, в конце сезона-2020/21 20-летний испанец перейдет в каталонский клуб и подпишет пятилетний контракт. Гарсия в летнее трансферное окно станет свободным агентом.
Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
В этом сезоне футболист в 10 матчах АПЛ не отметился результативными действиями.
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