Эрик Гарсия подпишет с Барселоной пятилетний контракт

"Барселона" провела переговоры с защитником "Манчестер Сити" Эриком Гарсией, пишет журналист Никола Скира.

По данным источника, в конце сезона-2020/21 20-летний испанец перейдет в каталонский клуб и подпишет пятилетний контракт. Гарсия в летнее трансферное окно станет свободным агентом.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В этом сезоне футболист в 10 матчах АПЛ не отметился результативными действиями.