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Эрик Гарсия подпишет с Барселоной пятилетний контракт

Испания
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Стороны уже договорились о подписании соглашения

Эрик Гарсия подпишет с Барселоной пятилетний контракт

Новина українською

"Барселона" провела переговоры с защитником "Манчестер Сити" Эриком Гарсией, пишет журналист Никола Скира.

По данным источника, в конце сезона-2020/21 20-летний испанец перейдет в каталонский клуб и подпишет пятилетний контракт. Гарсия в летнее трансферное окно станет свободным агентом.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В этом сезоне футболист в 10 матчах АПЛ не отметился результативными действиями.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
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