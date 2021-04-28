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Барселона заинтересована в подписании де Лигта
В подписании заинтересован лично президент клуба
Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Испании.
По информации Sport.es со ссылкой на El Chiringuito, интерес к 21-летнему футболисту возобновила "Барселона". Видеть де Лигта в команде хотят новый президент клуба Жоан Лапорта и главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, знакомый с игроком по работе в голландской сборной.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А (20 — с основе), забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу.
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