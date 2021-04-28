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Барселона заинтересована в подписании де Лигта

Испания
(2 голосов)

В подписании заинтересован лично президент клуба

Барселона заинтересована в подписании де Лигта

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Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Испании.

По информации Sport.es со ссылкой на El Chiringuito, интерес к 21-летнему футболисту возобновила "Барселона". Видеть де Лигта в команде хотят новый президент клуба Жоан Лапорта и главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, знакомый с игроком по работе в голландской сборной.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А (20 — с основе), забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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