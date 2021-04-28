Примера. Атлетик - Вальядолид 2:2. Аутсайдер проявил характер

В этом матче были два очень разных тайма. Ничья, пожалуй, самый логичный итог такого противостояния.

До перерыва баски доминировали, забили красивый гол дальним ударом и не дали гостям создать вообще ничего. Судя по всему, "Вальядолид" рассчитывал играть дальними передачами, но его форварды проиграли всю борьбу, так что ставка не сработала.

Тем не менее, гости не сдались, перестроились в перерыве и на второй тайм вышли уже совсем другими - куда более агрессивными и опасными. Плано свой шанс упустил - его удар отразил Симон; а вот Орельяна после углового был точен и сравнял счет.

"Атлетик" взорвался в ответ: провел ряд замен и активнее забегал на флангах. "Вальядолид" оказался не готов к скорости Иньяки Уильямса, и тот быстро за это наказал, выложив мяч под удар Раулю Гарсии - 2:1. Но и здесь гости сумели отыграться благодаря эффектному удару Вайсманна в противоход вратарю!

В общем, яркий получился матч, особенно его второй тайм, больше напоминавший кулачный бой, чем шахматную партию. "Вальядолид" всю концовку провел в атаках, ему позарез нужны очки, однако победить не успел - "Атлетик" унес ноги и продлил свою серию без поражений в Ла Лиге до семи матчей. В таблице баски идут 8-ми с 42 очками. У "Вальядолида" 30 баллов и скользкая 17-я позиция.

33-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Вальядолид" - 2:2

Голы: Морсильо, 14, Рауль Гарсия, 76 - Орельяна, 70, Вайсманн, 85

"Атлетик": Симон - Де Маркос, Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Ибаи Гомес, 62), Унаи Лопес (Весга, 72), Дани Гарсия, Морсильо (Нико Уильямс, 62) - Сансет (Рауль Гарсия, 62), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 72)

"Вальядолид": Масип - Янко, Хоакин Фернандес (Серхи Гвардиола, 79), Эль-Ямик, Начо - Плано, Феде (Оливас, 79), Алькарас (Меса, 62), Орельяна (Эрвиас, 79) - Вайсманн, Мараньяо (Мичел, 62)

Предупреждение: Сансет, 61