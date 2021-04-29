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TV3: Месси стал на шаг ближе к тому, чтобы остаться в Барселоне, но предложение боссов придется ждать
Каталония обожает Лео
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский телеканал TV3 сообщает, что Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны", провел крайне продуктивные переговоры с руководством клуба и лично с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. На повестке дня, естественно, продление контракта.
По информации источника, Месси на шаг приблизился к тому, чтобы остаться в "Барселоне". Лео придется подождать официального предложения от Лапорты до завершения руководством финансовых оценок счетов клуба.
Напомним, трудовой договор 33-летнего Лионеля истекает уже этим летом. С момента своего дебюта за первую команду испанского гранда (2004 год) он забил 667 голов в 773 матчах за "Барселону".
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