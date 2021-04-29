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TV3: Месси стал на шаг ближе к тому, чтобы остаться в Барселоне, но предложение боссов придется ждать

Испания
(1 голосов)

Каталония обожает Лео

TV3: Месси стал на шаг ближе к тому, чтобы остаться в Барселоне, но предложение боссов придется ждать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Испанский телеканал TV3 сообщает, что Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны", провел крайне продуктивные переговоры с руководством клуба и лично с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. На повестке дня, естественно, продление контракта.

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По информации источника, Месси на шаг приблизился к тому, чтобы остаться в "Барселоне". Лео придется подождать официального предложения от Лапорты до завершения руководством финансовых оценок счетов клуба.

Напомним, трудовой договор 33-летнего Лионеля истекает уже этим летом. С момента своего дебюта за первую команду испанского гранда (2004 год) он забил 667 голов в 773 матчах за "Барселону".

TV3: Месси стал на шаг ближе к тому, чтобы остаться в Барселоне, но предложение боссов придется ждать - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Хорхе Месси
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.04.2021 в 13:10
В идеале для Лео Месси, это до ЧМ 2022 никуда не уезжать. Всё-таки, переезд в другую страну, это стресс, как для самого игрока, так и для семьи. А на данном этапе, когда блестящая карьера подходит к завершению, нужно минимизировать все негативные моменты в жизни, и полноценно и ударно провести сезоны до ЧМ - 2022.
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Spokoyno (Киев)
29.04.2021 в 12:07
Та головне питання чи зможе нове керівництво створити КОМАНДУ, як чудовий оркестр з Мессі! Бо Ліонель у супроводі... Ні сам віртуозу гру весь час демонструвати не може та й команда має проблеми з завоюванням титулів! Відчувається, що Лео з родиною не дуже бажають покидати Барселону, але грати без перспектив на великі перемоги Мессі теж не бажає.
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