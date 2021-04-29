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Серхио Рамос приступил к тренировкам в общей группе
Защитник восстановился от травмы
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Защитник "Реала" Серхио Рамос тренируется в общей группе вместе с партнерами, пишет Marca.
По информации СМИ, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан оценит состояние Рамоса на следующих нескольких тренировках и решит, готов ли центральный защитник вернуться в стартовый состав.
Рамос не играл из-за мышечного повреждения и положительного теста на коронавирус. 35-летний защитник последний раз выходил на поле в составе "Реала" 16 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (3:1).
В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола.
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