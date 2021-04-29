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Примера. Барселона - Гранада 1:2. Поражение, которое может стоить чемпионства

Испания
(3 голосов)

Могли возглавить таблицу, но не судьба

Примера. Барселона - Гранада 1:2. Поражение, которое может стоить чемпионства

Фото: twitter.com/GranadaCdeF/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" возглавила бы таблицу Примеры, если бы выиграла сегодня, но усталость и расточительство помешали каталонцам добиться своего.

"Гранада" провела в глубокой и безвылазной обороне целых 60 минут, после чего шокировала хозяев на контратаках. К этому времени "Барса" уже еле передвигала ноги и не была способна на внятную реакцию.

На деле, "Кулес" обязаны были решать исход поединка гораздо раньше, но подвела реализация. Месси красиво открыл счет после стеночки с Гризманном, но затем не реализовал выход один на один, пробив в опорную ногу вратарю. После перерыва убойные шансы потеряли Гризманн и Серхи Роберто - тот и другой промахнулись из центра штрафной.

"Гранада" же ждала-ждала, а потом внезапно разразилась двумя голевыми атаками. На 63-й минуте Мингеса неудачно срезал пас из глубины, выведя на ворота Мачиса, и тот не промахнулся. Прошло еще 15 минут - и уже Луис Суарес нашел в штрафной Хорхе Молину, который и в 39 лет из таких позиций не мажет.

Куман от этого так занервничал, что в одном из эпизодов наговорил арбитру на прямую красную. В принципе, это не единственная его ошибка сегодня. Перед игрой ходили слухи, что часть основы "Барсы" получит отдых, но Рональд выставил и де Йонга, и Альбу, и Бускетса, которых по итогу хватило лишь на час.

Давление "Барсы" на последних минутах ни к чему путному не привело. "Гранада" защищалась так, словно от этого матча зависит будущее клуба, и уверенно достояла до свистка, приблизившись к еврокубковому 7-му месту на расстояние 4 очков. "Барса" же после фиаско осталась третьей с 71 баллом. Кто знает, может, именно это поражение станет решающим в борьбе за титул в Испании?

33-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Гранада" - 1:2

Голы: Месси, 23 - Мачис, 63, Молина, 79

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Дембеле, 72), Пике, Юмтити - Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс (Тринкау, 81), Мориба (Педри, 73), Альба - Месси, Гризманн

"Гранада": Эскандель - Виктор Диас, Херман Санчес, Неуэн Перес - Фулькье, Эррера, Этеки (Гоналон, 61), Кини - Луис Суарес (Феде Вико, 86), Сольдадо (Молина, 61), Мачис (Марин, 76)

Предупреждения: Сольдадо, 20, Неуэн Перес, 43, Херман Санчес, 89, Марин, 90+3

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Комментарии (50)
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prockop4uck (Киев)
29.04.2021 в 23:17
Если бы не продажный судья, моська бы вынес эту Гранаду в одну калитку
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.04.2021 в 23:10
Нифига себе..Посмотрел счёт и офигел...Гранада за несправедливое поражение в Кубке отомстила неплохо...
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.04.2021 в 23:05
Ожидал проблемный для Барсы матч в Валенсии, а оказалось, нет физики обыграть Гранаду. Решили пешком обыграть середняка Лиги. Не получилось. Месть за Кубок Короля состоялась. Но, трофей КК все равно наш, а в чемпионской гонке ничего не проиграно. Как я и говорил неделю назад, судьба чемпионского титула очень часто решается не на газоне футбольного поля, а в кабинетах мадридских чиновников. Сегодня арбитр чудил в стиле Мануэры или Мансаны. Он украл у Барсы три штрафных перед воротами Гранады. Он лично занимался тем, чтобы затягивать время в конце матча. И явно украл 3 минуты (вместо 7 минут за роды игроков Гранады на газоне, он добавил всего 4, которые и положено было добавить за замены и празднование голов). Но самую главную подлость, он сотворил с удалением Кумана. Многие тренеры, находясь у бровки, ловят летящий в их сторону мяч, кидают его на газон и т.д. Что там было конкретно, завтра узнаем точно, а пока что версия исп. СМИ в том, что Куман, по мнению чуда со свистком, пытался тянуть время. В этом матче под угрозой пропуска следующего матча были 4 игрока Барсы - Месси, Гризманн, Де Йонг и, кажется, Альба. Все они сыграли аккуратно и не дали повод арбитру наказать себя. Вероятно это взбесило арбитра и он придумал удаление для Кумана. Теперь и в Валенсии и в домашнем матче с АМ, Куман покурит на трибуне. Дело Флорентино Переса живёт и процветает...
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-3
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Просто Квашин (Харьков)
29.04.2021 в 23:06
В клоуна словесный понос....
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-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.04.2021 в 23:08
Я в курсе, клоун какашкин.. Но тебе не стоило здесь так хвастаться о себе...
+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.04.2021 в 23:16
Шо, опять у Аленя Перес всё купил?. Так у Переса уже нечем покупать
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+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:51
Кумань, пи@арюга рыжая, вон нах..й из Барсы! Дебил тупорылый. Скотина блъ.. Вон из Барсы! Блин, хоть душу отведу.
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0
-4
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Просто Квашин (Харьков)
29.04.2021 в 22:59
Душу отводить как собрался ??? Вжаришь MES QUE UN CLUB , как обычно или на этот раз он тебя ???
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:43
Месси разочаровал. После первого пропущенного гола он поник, сдулся и пропал. И это капитан называется.. Уходить ему надо из Барсы. Останется, будет только хуже. Чемпионат мы прое@али, это уже понятно. Мы не имели право на такую ошибку. Севилья говорите?.. Та хай будет Севилья, пихуй уже.
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0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.04.2021 в 22:39
Не долго музыка играла. Наше вам соболезнования.
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:44
Наше вам тоже. Авансом.
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+1
-2
oohhmee (Гамильтон)
29.04.2021 в 22:31
помойку испанскую не смотрю, только тут новости экспертов-психопатов читаю, расскажите чё по судейству и когда ждать срачь?
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-2
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Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:36
Проходи мимо. Сегодня траур.. не до срача нам.
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-2
kalan-86 (Анкара)
29.04.2021 в 22:30
Атлетико футбольный Бог дал шанс. Теперь зависит от них не просеронить.
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-1
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 22:32
Или севилье
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:28
Настроение страшно гадостное.. Держать всё в своих руках и враз обосраться. Это, какой-то дурдом.. Мой разум отказывается понимать происходящее.
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+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
29.04.2021 в 22:18
вечера перестают быть томными, однако! желаю RMA удачно распределить силы на ЛаЛигу и ЛЧ, из которой испанские ипохондрики типа сами знаете кого радостно повылетали
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-5
Ol-g (Одесса)
29.04.2021 в 23:02
Какие ипохондрики?
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
29.04.2021 в 22:17
Это был тур клоунов , клоунов-миллионеров , которые раз-два в неделю должны мяч побуцать но они не смогли , устали , или отвлеки какие-то съёмки в тиктоке(все трое помоев потеряли очки). Ещё раз повторяю , надеюсь Севилья выиграет лалигу!!! Потому , что эти помои из топ3 недостойны ничего вообще !!!
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 22:17
Суперлига им нужна, тут им не интересно.
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+2
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
29.04.2021 в 22:19
Им реально не интересно уже очень давно , нужна молодёжь, старперы уже выиграли по 30 кубков . Пике ещё год назад говорил "купите кого-то, хоть кого-то и я спокойно уйду " , а так некому, а ему оно уже и не впало
+1
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
29.04.2021 в 22:11
То все О... По-перше він припустив, що Ку... щось накрутить і той зробив "закінчення сезону дубль 2"! Із тих, хто зіграв більше двох тисяч хвилин в основі не було лише Лангле та Педрі. І "Караул устал!" Тому Барса грала другий тайм занадто академічно. По-друге він вимагав від Мессі дубль... і я випив за цей тост! Тому Ліонель занадто часто бив по воротах гостей хоч часом його закривало три, чотири, п'ять суперників. "І ЯК ПИТИ ПІСЛЯ ЦЬОГО??? Тому ГАНЬБА Ку. Чотири гри за 12 днів... Хіба можна все майже одним складом виграти!?!
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 22:13
У Барсы резерв стоит дороже всего состава Гранады.
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0
-2
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Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:18
Ой, бийте мене хлопці, ой, бийте. Але ж я чув біду заздалегідь.. І Куманя, чорта рудого, також бийте разом зі мною..
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+1
-2
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Spokoyno (Киев)
29.04.2021 в 22:23
Це Ку справді підставив... Я ж йому двічі натякав у тебе 25 гравців дай основі, хоч тайм на лаві гру подивитися... НІТ! Хто паше, того і поганяють. Минулого сезону вже обпіклись... А цій рудій потворі не доходить! Минулого сезону на гвардію все звалили і половину розігнали, а тепер кого гнати?
0
-2
Ol-g (Одесса)
29.04.2021 в 22:07
В Барселоне тоже есть Куманёвство?
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.04.2021 в 22:07
лошки!)))
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:11
Не так.. Л О Ш А Р Ы )))
Ответить
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
29.04.2021 в 22:27
Не так.. ДЕБИЛЫ БЛ***
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:06
Шо я в анонсе и говорил. Дебилы блъ.. Нет, шоб спокойно забивать второй, они начали свою рвотную тягомотину с перекатыванием, ну и получили... Всё правильно. Так Барсе и надо. Она не достойна быть чемпионом. Ну, а Кумань... А Кумань здесь конечно же не при чём..
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+1
-3
Kostya_29 (Київ)
29.04.2021 в 22:04
Так незаметно-незаметно, и Севилья уже реальный претендент на чемпионство
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+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
29.04.2021 в 22:05
Я об этом пишу с 1й минуты после финального свистка эль классико
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 22:06
Но у нее календарь сложный очень, чтобы пройти без потерь
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0
0
avatar
c99baf (Харьков)
29.04.2021 в 22:02
Слабаки...
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
29.04.2021 в 22:02
Зидан что-то знает, когда РМ катает ничьи в Ла Лиге со всяким непотребством?
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+2
-2
Buffyslayer96 (Sunnydail)
29.04.2021 в 22:00
Выгнать Куманоида нахрен! защитников вслед за ним! Беда-печаль.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 22:00
а что дальше?
Ответить
0
0
Buffyslayer96 (Sunnydail)
29.04.2021 в 22:45
Ааа. Ну значит сидим на опе ровно, все норм.В первую 4-ку по любому попадаем, с группы ЛЧ выходим, что ещё надо.
0
0
Buffyslayer96 (Sunnydail)
29.04.2021 в 22:22
Пригласить другого тренера, провести грамотную трансферную политику.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 22:29
уже приглашали новых. И трансферы делали. Толку нету.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.04.2021 в 21:57
После этого матча можно смело сказать - кто бы не стал чемпионом Ла Лиги в этом сезоне - Реал, Барселоона или Атлетико - оно будет не по заслугам. Разве что Севилья исключение.
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+2
-1
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MES QUE UN CLUB
29.04.2021 в 21:56
Ну что сказать? Дебилы бл***
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+2
-3
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Барселиниус (землянин)
29.04.2021 в 22:09
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+1
-3
Kela (Одесса)
29.04.2021 в 21:55
Ответить
+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
29.04.2021 в 21:55
Это какой-то позор...
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+1
0
prockop4uck (Киев)
29.04.2021 в 21:55
Как только важный матч, так аргентинская обезьяна сразу показывает свой реальный уровень - дно
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+2
-7
Buffyslayer96 (Sunnydail)
29.04.2021 в 22:23
Забить гол - это дно?
Ответить
+2
-2
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MES QUE UN CLUB
29.04.2021 в 22:40
Да это nuдар4ук пишет о своих умственных способностях-дно.
+1
-2
prockop4uck (Киев)
29.04.2021 в 23:11
Напомни, сколько он Бавариям забил? А сколько Гранадам? Ваш кумир снова соснул, а вы и не против
+1
0
kalimeras21 (Город)
29.04.2021 в 21:54
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0
0


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