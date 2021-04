Примера. Барселона - Гранада 1:2. Поражение, которое может стоить чемпионства

"Барселона" возглавила бы таблицу Примеры, если бы выиграла сегодня, но усталость и расточительство помешали каталонцам добиться своего.

"Гранада" провела в глубокой и безвылазной обороне целых 60 минут, после чего шокировала хозяев на контратаках. К этому времени "Барса" уже еле передвигала ноги и не была способна на внятную реакцию.

На деле, "Кулес" обязаны были решать исход поединка гораздо раньше, но подвела реализация. Месси красиво открыл счет после стеночки с Гризманном, но затем не реализовал выход один на один, пробив в опорную ногу вратарю. После перерыва убойные шансы потеряли Гризманн и Серхи Роберто - тот и другой промахнулись из центра штрафной.

27 - No player has been involved in more goals in the Top 5 European Leagues since the start of 2021 than @FCBarcelona´s Leo Messi (27 goals: 19 goals and 8 assists). Stellar. pic.twitter.com/JQPY6KplkJ