Примера. Барселона - Гранада 1:2. Поражение, которое может стоить чемпионства

"Барселона" возглавила бы таблицу Примеры, если бы выиграла сегодня, но усталость и расточительство помешали каталонцам добиться своего.

"Гранада" провела в глубокой и безвылазной обороне целых 60 минут, после чего шокировала хозяев на контратаках. К этому времени "Барса" уже еле передвигала ноги и не была способна на внятную реакцию.

На деле, "Кулес" обязаны были решать исход поединка гораздо раньше, но подвела реализация. Месси красиво открыл счет после стеночки с Гризманном, но затем не реализовал выход один на один, пробив в опорную ногу вратарю. После перерыва убойные шансы потеряли Гризманн и Серхи Роберто - тот и другой промахнулись из центра штрафной.

27 - No player has been involved in more goals in the Top 5 European Leagues since the start of 2021 than @FCBarcelona´s Leo Messi (27 goals: 19 goals and 8 assists). Stellar. pic.twitter.com/JQPY6KplkJ — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2021

"Гранада" же ждала-ждала, а потом внезапно разразилась двумя голевыми атаками. На 63-й минуте Мингеса неудачно срезал пас из глубины, выведя на ворота Мачиса, и тот не промахнулся. Прошло еще 15 минут - и уже Луис Суарес нашел в штрафной Хорхе Молину, который и в 39 лет из таких позиций не мажет.

Куман от этого так занервничал, что в одном из эпизодов наговорил арбитру на прямую красную. В принципе, это не единственная его ошибка сегодня. Перед игрой ходили слухи, что часть основы "Барсы" получит отдых, но Рональд выставил и де Йонга, и Альбу, и Бускетса, которых по итогу хватило лишь на час.

Давление "Барсы" на последних минутах ни к чему путному не привело. "Гранада" защищалась так, словно от этого матча зависит будущее клуба, и уверенно достояла до свистка, приблизившись к еврокубковому 7-му месту на расстояние 4 очков. "Барса" же после фиаско осталась третьей с 71 баллом. Кто знает, может, именно это поражение станет решающим в борьбе за титул в Испании?

???????? Granada finished with 18% possession in their win over Barcelona.



That's the lowest recorded percentage for a winning team since Celtic defeated Barcelona in the 2012 Champions League. pic.twitter.com/IfmQL0JbVU — Matchday365 (@Matchday365) April 29, 2021

33-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Гранада" - 1:2

Голы: Месси, 23 - Мачис, 63, Молина, 79

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Дембеле, 72), Пике, Юмтити - Серхи Роберто, де Йонг, Бускетс (Тринкау, 81), Мориба (Педри, 73), Альба - Месси, Гризманн

"Гранада": Эскандель - Виктор Диас, Херман Санчес, Неуэн Перес - Фулькье, Эррера, Этеки (Гоналон, 61), Кини - Луис Суарес (Феде Вико, 86), Сольдадо (Молина, 61), Мачис (Марин, 76)

Предупреждения: Сольдадо, 20, Неуэн Перес, 43, Херман Санчес, 89, Марин, 90+3