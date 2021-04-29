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Задрожали ноги. Барселона - Гранада 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Барселона - Гранада ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.04.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Задрожали ноги. Барселона - Гранада 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - La Liga

UA-Футбол
Новина українською

"Барса" могла выйти на первое место турнирной таблицы – нужно было только одолеть "Гранаду" в матче 33-го тура Ла Лиги. Но задача с приметкой "только" оказалось непосильной для каталонцев – в ответственный момент задрожали ноги. Забив первой, "Барса" пропустила дважды, и проиграли этот матч.

Итак, до сих пор в Ла Лиге лидирует "Атлетико". Следом идут "Барса" и "Реал", а теперь уже и "Севилья" претендует на корону. Будет интересный финишный отрезок. Смотрите видеообзор матча "Барселона" - "Гранада".

33-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Гранада" - 1:2
Голы: Месси, 23 - Мачис, 63, Молина, 79

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В статье: Барселона Гранада
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Serega1111 (Киев)
30.04.2021 в 00:35
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