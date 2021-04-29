Задрожали ноги. Барселона - Гранада 1:2. Видео голов и обзор матча

"Барса" могла выйти на первое место турнирной таблицы – нужно было только одолеть "Гранаду" в матче 33-го тура Ла Лиги. Но задача с приметкой "только" оказалось непосильной для каталонцев – в ответственный момент задрожали ноги. Забив первой, "Барса" пропустила дважды, и проиграли этот матч.

Итак, до сих пор в Ла Лиге лидирует "Атлетико". Следом идут "Барса" и "Реал", а теперь уже и "Севилья" претендует на корону. Будет интересный финишный отрезок. Смотрите видеообзор матча "Барселона" - "Гранада".

33-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Гранада" - 1:2

Голы: Месси, 23 - Мачис, 63, Молина, 79