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Луис Суарес дал совет Месси по клубу для продолжения карьеры

Испания
(2 голосов)

Хотя у него есть за что обижаться на Барсу

Луис Суарес дал совет Месси по клубу для продолжения карьеры

AS

Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес, который ранее выступал за каталонскую "Барселону", поделился мнением о будущем форварда каталонцев Лионеля Месси, который летом может стать свободным агентом.

Если бы Месси попросил у меня дружеского совета, я ответил бы ему, что могу представить его только в "Барсе". Переход в другой клуб не пойдет ему на пользу. Но он должен принимать решения самостоятельно.

Лучший вариант для него - провести последние три, четыре, пять или шесть лет карьеры в месте, где он чувствовал себя счастливым.

"Барселона" - это клуб, который дал ему все. Лео тоже отдал "Барселоне" все, что мог, - сказал Суарес в интервью TV3.

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В статье: Лионель Месси Луис Суарес Барселона
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