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Луис Суарес дал совет Месси по клубу для продолжения карьеры
Хотя у него есть за что обижаться на Барсу
AS
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес, который ранее выступал за каталонскую "Барселону", поделился мнением о будущем форварда каталонцев Лионеля Месси, который летом может стать свободным агентом.
Если бы Месси попросил у меня дружеского совета, я ответил бы ему, что могу представить его только в "Барсе". Переход в другой клуб не пойдет ему на пользу. Но он должен принимать решения самостоятельно.
Лучший вариант для него - провести последние три, четыре, пять или шесть лет карьеры в месте, где он чувствовал себя счастливым.
"Барселона" - это клуб, который дал ему все. Лео тоже отдал "Барселоне" все, что мог, - сказал Суарес в интервью TV3.
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