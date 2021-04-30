Луис Суарес дал совет Месси по клубу для продолжения карьеры

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес, который ранее выступал за каталонскую "Барселону", поделился мнением о будущем форварда каталонцев Лионеля Месси, который летом может стать свободным агентом.

Если бы Месси попросил у меня дружеского совета, я ответил бы ему, что могу представить его только в "Барсе". Переход в другой клуб не пойдет ему на пользу. Но он должен принимать решения самостоятельно.

Лучший вариант для него - провести последние три, четыре, пять или шесть лет карьеры в месте, где он чувствовал себя счастливым.

"Барселона" - это клуб, который дал ему все. Лео тоже отдал "Барселоне" все, что мог, - сказал Суарес в интервью TV3.