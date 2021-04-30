  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Четвертый арбитр захотел побыть в центре внимания" Куман – о своем удалении в матче с Гранадой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Четвертый арбитр захотел побыть в центре внимания" Куман – о своем удалении в матче с Гранадой

Испания
(1 голосов)

Рональд на связи

"Четвертый арбитр захотел побыть в центре внимания" Куман – о своем удалении в матче с Гранадой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 33-го тура Ла Лиги "Барселона" принимала "Гранаду" и уступила гостям со счетом 1:2. На 66-й минуте поединка главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман получил красную карточку. По информации испанских СМИ, голландец сказал в адрес четвертого арбитра фразу "Что за тип?" После финального свистка сам специалист объяснил эпизод:

"Они трактуют это так, словно я не уважал четвертого рефери, однако я не сказал ничего плохого, не оскорблял его. Невероятно. Окей, если он хочет побыть в центре внимания, без проблем. Я проявлял уважение, он же ответил мне некорректно. Если в отчете будут неправильные данные, то я буду вынужден что-то с этим сделать".

"Во втором тайме наша концентрация в защите была не на самом высоком уровне. Мы создавали голевые моменты при счете 1:0, но были невнимательны – поэтому и проиграли. У нас был шанс, но мы разочарованы, что не воспользовались им. Мы должны выиграть все 5 матчей, чтобы стать чемпионами, нужно продолжать".

Напомним, "Барселона" с 71 баллом в активе занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. У мадридского "Реала" также 71 очко, "меренги" занимают второе место по дополнительным показателям. Лидер – мадридский "Атлетико", 73 зачетных пункта.

Читайте такжеПримера. Барселона - Гранада 1:2. Поражение, которое может стоить чемпионства
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...