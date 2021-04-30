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"Четвертый арбитр захотел побыть в центре внимания" Куман – о своем удалении в матче с Гранадой
Рональд на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 33-го тура Ла Лиги "Барселона" принимала "Гранаду" и уступила гостям со счетом 1:2. На 66-й минуте поединка главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман получил красную карточку. По информации испанских СМИ, голландец сказал в адрес четвертого арбитра фразу "Что за тип?" После финального свистка сам специалист объяснил эпизод:
"Они трактуют это так, словно я не уважал четвертого рефери, однако я не сказал ничего плохого, не оскорблял его. Невероятно. Окей, если он хочет побыть в центре внимания, без проблем. Я проявлял уважение, он же ответил мне некорректно. Если в отчете будут неправильные данные, то я буду вынужден что-то с этим сделать".
"Во втором тайме наша концентрация в защите была не на самом высоком уровне. Мы создавали голевые моменты при счете 1:0, но были невнимательны – поэтому и проиграли. У нас был шанс, но мы разочарованы, что не воспользовались им. Мы должны выиграть все 5 матчей, чтобы стать чемпионами, нужно продолжать".
Напомним, "Барселона" с 71 баллом в активе занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. У мадридского "Реала" также 71 очко, "меренги" занимают второе место по дополнительным показателям. Лидер – мадридский "Атлетико", 73 зачетных пункта.
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