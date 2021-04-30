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Реал предложил контракт своему старожилу, стороны близки к соглашению
Это не Рамос
MARIANO POZO
Руководство мадридского "Реала" предложило Лукасу Васкесу 5-миллионный контракт по схеме 3+1. По информации издания AS, главный тренер "меренг" Зинедин Зидан поставил Переса в известность, что ему хотелось бы продолжить работу с 29-летним футболистом.
Таким образом, "Реал" должен улучшить условия для воспитанника. Мадридцы предлагают Васкесу соглашение на 3 года с возможностью продления еще на один сезон, оклад игрока составит 5 миллионов евро в год. Отмечается, что сам Лукас доволен предложением и поставит свою подпись под новым контрактом.
В текущем сезоне футболист провел 24 матча в Ла Лиге, однако до конца кампании он уже не сыграет из-за повреждения крестообразной связки колена.
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