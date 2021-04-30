  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал предложил контракт своему старожилу, стороны близки к соглашению
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал предложил контракт своему старожилу, стороны близки к соглашению

Испания
(1 голосов)

Это не Рамос

Реал предложил контракт своему старожилу, стороны близки к соглашению

MARIANO POZO

Новина українською

Руководство мадридского "Реала" предложило Лукасу Васкесу 5-миллионный контракт по схеме 3+1. По информации издания AS, главный тренер "меренг" Зинедин Зидан поставил Переса в известность, что ему хотелось бы продолжить работу с 29-летним футболистом.

Таким образом, "Реал" должен улучшить условия для воспитанника. Мадридцы предлагают Васкесу соглашение на 3 года с возможностью продления еще на один сезон, оклад игрока составит 5 миллионов евро в год. Отмечается, что сам Лукас доволен предложением и поставит свою подпись под новым контрактом.

В текущем сезоне футболист провел 24 матча в Ла Лиге, однако до конца кампании он уже не сыграет из-за повреждения крестообразной связки колена.

Читайте такжеЛукас Васкес не сыграет до конца сезона

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...