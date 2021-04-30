Куман дисквалифицирован на два матча

В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" есть фраза кинорежиссера Якина - "Браво! Какой типаж! Я не узнаю вас без грима".. Куман ассистенту арбитра сказал примерно следующее... - "Какой персонаж!"... И этот персонаж пожаловался фантомасу в жёлтой майке со свистком во рту...Поддерживаю Кумана в том, что он не молчит. Не боится санкций и защищает команду. Арбитры просто оборзели в отношении Барсы.