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Куман дисквалифицирован на два матча

Испания
(2 голосов)

У тренера произошел конфликт с судьей

Куман дисквалифицирован на два матча

AS

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Испании за конфликт с судей, сообщает El Chiringuito TV.

У специалиста возник конфликт с арбитром матча 33-го тура ла лиги с "Уэской" (1:2). Главный судья встречи Пабло Фуэртес написал в судейском протоколе о том, что Куман произнес фразу "Что за тип" ("vaya personaje") в адрес четвертого судьи. В итоге тренер был удален на 66-й минуте встречи.

Таким образом, тренер пропустит игры с "Валенсией" (2 мая) и "Атлетико" (8 мая).

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (9)
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Dr. House (Поділля)
30.04.2021 в 17:49
Действительно уйня...В УПЛ судей матом-перематом посылают тренера и максимум матч дают дисквы( последний пример Шаран с ДК), а ещё матеряться на прессухах и ничего... А тут сразу два, за то, что назвал судью: какой тип? Несправедливо. Наверное Барсодрочиус постарался
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.04.2021 в 17:15
В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" есть фраза кинорежиссера Якина - "Браво! Какой типаж! Я не узнаю вас без грима".. Куман ассистенту арбитра сказал примерно следующее... - "Какой персонаж!"... И этот персонаж пожаловался фантомасу в жёлтой майке со свистком во рту...Поддерживаю Кумана в том, что он не молчит. Не боится санкций и защищает команду. Арбитры просто оборзели в отношении Барсы.
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0
-2
Algrab (Костопiль)
30.04.2021 в 17:32
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Барселиниус (землянин)
30.04.2021 в 17:15
Эдакий Луческу.. Чуть шо, сразу судьи виноваты. Была б у Куманя вязанная шапочка на голове, то он бы обязательно в гневе скинул бы её на газон.
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0
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Барселиниус (землянин)
30.04.2021 в 17:10
А разве это наказание для Барсы? Шо с Куманём, шо без него, какая в куй разница?
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0
Algrab (Костопiль)
30.04.2021 в 16:49
Ще мало дали....
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.04.2021 в 17:17
Привет, гробик. А где ты был после выигрыша великой Барселоной Кубка Короля? Тебя что, так долго откачивали? Под капельницей лежал?
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-2
Algrab (Костопiль)
30.04.2021 в 17:31
Виграш чого?...Що за кубок?.... Та піх.уй на нього....Це щось на кшталт чемп Андорри, оленю? І як тобі турнірна таблиця? Мені подобається, лишень Барселона займає неприроднє третє місце...Її законний рядок під номером чотири, монреальський ти оленю....
+1
-2
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MES QUE UN CLUB
30.04.2021 в 17:55
Как только Мадрид вылетает от куда-либо то для их глоров тот трофей сразу становится никаким. А если сезон безтрофейный, тогда вообще всё ерунда?
+1
0


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