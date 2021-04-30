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Куман дисквалифицирован на два матча
У тренера произошел конфликт с судьей
AS
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Испании за конфликт с судей, сообщает El Chiringuito TV.
У специалиста возник конфликт с арбитром матча 33-го тура ла лиги с "Уэской" (1:2). Главный судья встречи Пабло Фуэртес написал в судейском протоколе о том, что Куман произнес фразу "Что за тип" ("vaya personaje") в адрес четвертого судьи. В итоге тренер был удален на 66-й минуте встречи.
Таким образом, тренер пропустит игры с "Валенсией" (2 мая) и "Атлетико" (8 мая).
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