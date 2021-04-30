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Оскар Мингеса продлил контракт с Барселоной
Он рассчитан до 2023 года
Getty Images
Защитник "Барселоны" Оскар Мингеса продлил контракт с клубом до 2023 года, пишет пресс-служба сине-гранатовых.
За первую команду "Барселоны" 21-летний испанец дебютировал в ноябре 2020 года. Основным игроком клуба он стал в сезоне 2020/2021 из-за травм основных центральных защитников команды.
Die #Werkself muss im Saison-Endspurt auf @lucasalario13 verzichten. ????— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 30, 2021
Lucas hat sich im Training am Donnerstag eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt sechs bis acht Wochen aus.
➡️ https://t.co/xROAsQJyvO
Werd' schnell wieder fit! ????#Bayer04 pic.twitter.com/nf46qwPk6q
В текущем розыгрыше он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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