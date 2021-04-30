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Оскар Мингеса продлил контракт с Барселоной

Испания
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Он рассчитан до 2023 года

Оскар Мингеса продлил контракт с Барселоной

Getty Images

Новина українською

Защитник "Барселоны" Оскар Мингеса продлил контракт с клубом до 2023 года, пишет пресс-служба сине-гранатовых.

За первую команду "Барселоны" 21-летний испанец дебютировал в ноябре 2020 года. Основным игроком клуба он стал в сезоне 2020/2021 из-за травм основных центральных защитников команды.

В текущем розыгрыше он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Барселона Оскар Мингеса
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