Оскар Мингеса продлил контракт с Барселоной

Защитник "Барселоны" Оскар Мингеса продлил контракт с клубом до 2023 года, пишет пресс-служба сине-гранатовых.

За первую команду "Барселоны" 21-летний испанец дебютировал в ноябре 2020 года. Основным игроком клуба он стал в сезоне 2020/2021 из-за травм основных центральных защитников команды.

Die #Werkself muss im Saison-Endspurt auf @lucasalario13 verzichten. ????



Lucas hat sich im Training am Donnerstag eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt sechs bis acht Wochen aus.

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Werd' schnell wieder fit! ????#Bayer04 pic.twitter.com/nf46qwPk6q — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 30, 2021

В текущем розыгрыше он сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.