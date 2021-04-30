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Барселона предлагает Месси 10-летний контракт

Испания
(2 голосов)

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Барселона предлагает Месси 10-летний контракт

espana

Новина українською

Испанская "Барселона" предложит капитану команды Лионелю Месси новое долгосрочное соглашение.

Накануне отец Лео встретился с Жоаном Лапортой и обсудил с президентом клуба возможность подписания долгосрочного соглашения. Договоренность в принципе была достигнута, но ее детали будут обсуждать после завершения чемпионата Испании.

Как стало известно The Times, речь идет о 10-летнем контракте, включающем в себя выступления в составе "Барселоны", пока Месси не надоест, удовольствие амбиции аргентинца поиграть в MLS, выполнять при этом роль посла "Барсы" в Северной Америке, а затем возвращение в столицу Каталонии и занятие должности в правлении клуба.

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Также Месси готов пойти на существенное снижение зарплаты, которая сейчас, с учетом стоимости его имиджевых прав, составляет около 80 млн евро в год, ради того, чтобы "Барселона", а ее долги превысили миллиард евро, смогла пополнить свой состав звездными исполнителями.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Хорхе Месси
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
01.05.2021 в 01:15
Идти в МС открываться и пасы отдавать.
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MES QUE UN CLUB
30.04.2021 в 23:57
Даже не знаю как реагировать. Наверное вот так
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