Барселона предлагает Месси 10-летний контракт

Испанская "Барселона" предложит капитану команды Лионелю Месси новое долгосрочное соглашение.

Накануне отец Лео встретился с Жоаном Лапортой и обсудил с президентом клуба возможность подписания долгосрочного соглашения. Договоренность в принципе была достигнута, но ее детали будут обсуждать после завершения чемпионата Испании.

Как стало известно The Times, речь идет о 10-летнем контракте, включающем в себя выступления в составе "Барселоны", пока Месси не надоест, удовольствие амбиции аргентинца поиграть в MLS, выполнять при этом роль посла "Барсы" в Северной Америке, а затем возвращение в столицу Каталонии и занятие должности в правлении клуба.

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Также Месси готов пойти на существенное снижение зарплаты, которая сейчас, с учетом стоимости его имиджевых прав, составляет около 80 млн евро в год, ради того, чтобы "Барселона", а ее долги превысили миллиард евро, смогла пополнить свой состав звездными исполнителями.