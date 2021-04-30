Примера. Сельта - Леванте 2:0. День красивых голов и обидных травм

"Леванте", кажется, поплыл. Понятно, что понижение в классе команде Пако Лопеса не грозит, но пятое поражение в шести турах - это серьезный кризис.

Сегодня в Виго "Лягушки" не показали ровным счетом ничего. Они напоминали себя лишь на промежутке с 45-й по 60-ю минуты; на этом отрезке даже провели парочку острых атак, но без акцентированных ударов.

"Сельта" же играла намного острее, интереснее и просто лучше, доминируя с первых минут. Еще в первом тайме Аспас и Нолито обязаны были выводить своих вперед, однако здорово играл Карденас. Вратарь перестал выручать "Леванте" уже после перерыва. Первым его пробил тоненьким ударом Браис Мендес после блестящего разрезного паса Аспаса.

Второй гол пришелся на середину второго тайма - вышедший со скамейки Аугусто Солари забил свой дебютный гол в Примере, замкнув прострел с фланга.

Отличный вечер "Кельтам" испортили лишь травмы: Ренато Тапиа и Джейсон Мурильо повредили заднюю поверхность бедра, а что с Яго Аспасом еще неясно. Лидер "Сельты" на ровном месте присел и попросил замену в середине второй половины.

В таблице клуб из Виго благодаря победе поднялся на 9-е место с 44 очками. До еврокубковой зоны осталось 5 баллов. Касательно "Леванте", то он по-прежнему 12-й с 38 очками.

34-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Леванте" - 2:0

Голы: Браис Мендес, 51, Солари, 74

"Сельта": Вильяр - Кевин Васкес, Айду (Араухо, 46), Мурильо, Фонтан (Мартин, 46) - Тапиа (Бельтран, 29) - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито (Феррейра, 85) - Аспас (Солари, 65), Мина

"Леванте": Карденас - Постиго, Дуарте (Мирамон, 79), Везу - де Фрутос, Мелеро (Серхио Леон, 79), Робер (Дюкуре, 83), Барди (Рочина, 68), Клерк - Кантеро (Моралес, 79), Рохер Марти

Предупреждения: Фонтан, 32, Кевин Васкес, 56 - Мелеро, 39, Везу, 71