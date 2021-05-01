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Дани Алвес: Все, кто оставил Барселону жалели. Я это напомнил Месси

Испания
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Дани Алвес: Все, кто оставил Барселону жалели. Я это напомнил Месси

givemesport/Автор невідомий

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Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес рассказал о его разговоре с Лионелем Месси, у которого заканчивается контракт с "блауграной" после этого сезона:

"Я уже несколько раз говорил Месси: он родился игроком "Барселоны", а "Барселона"- его клуб. Он уже давал мне советы, когда я тоже хотел уйти. Однажды он сказал мне остаться в "Барселоне", потому что нет места, где бы мне было лучше. "Где ты будешь счастливее?" - спросил он меня. Поэтому я остался.

Сейчас я напомнил ему об этом разговоре, и как он тогда, как хороший друг, посоветовал мне, что "Барселона" - лучшее место за всю историю. Я еще не получил от него ответа, но когда вы идете из "Барселоны", вы понимаете, насколько там было хорошо. Все игроки, и я имею в виду всех, кто покинул "Барселону", жалели. Все они жалеют об уходе, независимо от причины.

Когда я покинул клуб, я просто хотел показать свою ценность для того, чтобы вернуться. Но, к сожалению, там остались те же люди, которые были против меня, когда я был в клубе. Я показал, что могу еще 10 лет играть за "Барселону". Я пытался вернуться в "Барселону". Я хотел вернуться туда. Я играл, чтобы вернуться в "Барселону", но они меня больше не хотели", - передает слова Алвеса The Guardian.

Напомним, что в 2008-2016 гг. Дани и Лионель играли вместе в составе "Барселоны". Бок о бок они завоевали 23 трофеев, дважды став обладателями Требла.

После окончания своей карьеры в Испании Алвес выступал сезон за "Ювентус" и еще два года за "ПСЖ", а недавно вернулся на родину, став игроком бразильского "Сан-Паулу".

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В статье: Лионель Месси Барселона Дани Алвес
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
01.05.2021 в 16:21
Виглядає, що просто залишитися Мессі не кортить... Проте чи буде сформована обіцяна команда спроможна не тільки на яскраві виступи, але і завоювання ТИТУЛІВ поки не видно! Елементарно минулий сезон "завалили" тому що вирішили виїхати на гвардії, який за 30. Не вийшло! У гравців на останні матчі не залишилося ні сил, ні натхнення Звинуватили та прогнали половину ветеранів. Дивимось що робить Ку... знов 13 діб ЧОТИРИ важливі гри, утім на полі одні і ті ж! Не дивлячись, що навіть третю гру виграли з напрягом... замін у четвертій грі було обмаль. Так Гранаді повезло... бо Барселона виглядала краще і втричі більше била, але програла... бо скоріш за все сил на "останній ривок" вже не вистачає. І це при можливості міняти П'ЯТЬ гравців! Але знов звинуватять Мессі! Він ж символ сучасної Барселони та ще стільки отримує...
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