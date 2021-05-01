Дани Алвес: Все, кто оставил Барселону жалели. Я это напомнил Месси

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес рассказал о его разговоре с Лионелем Месси, у которого заканчивается контракт с "блауграной" после этого сезона:

"Я уже несколько раз говорил Месси: он родился игроком "Барселоны", а "Барселона"- его клуб. Он уже давал мне советы, когда я тоже хотел уйти. Однажды он сказал мне остаться в "Барселоне", потому что нет места, где бы мне было лучше. "Где ты будешь счастливее?" - спросил он меня. Поэтому я остался.

Сейчас я напомнил ему об этом разговоре, и как он тогда, как хороший друг, посоветовал мне, что "Барселона" - лучшее место за всю историю. Я еще не получил от него ответа, но когда вы идете из "Барселоны", вы понимаете, насколько там было хорошо. Все игроки, и я имею в виду всех, кто покинул "Барселону", жалели. Все они жалеют об уходе, независимо от причины.

Когда я покинул клуб, я просто хотел показать свою ценность для того, чтобы вернуться. Но, к сожалению, там остались те же люди, которые были против меня, когда я был в клубе. Я показал, что могу еще 10 лет играть за "Барселону". Я пытался вернуться в "Барселону". Я хотел вернуться туда. Я играл, чтобы вернуться в "Барселону", но они меня больше не хотели", - передает слова Алвеса The Guardian.