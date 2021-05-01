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Куман: Я убежден, что если Барса выиграет пять матчей, то станет чемпионом

Испания
(1 голосов)

Наставник "сине-гранатовых" оценил шансы каталонцев на победу в чемпионате

Куман: Я убежден, что если Барса выиграет пять матчей, то станет чемпионом

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет шансов "блауграны" взять Ла Лигу в этом сезоне.

"Ла Лига – сильный чемпионат с очень хорошими командами. За титул борются четыре клуба, разница между ними – три очка. Если ты не в порядке или оступился, это дорого тебе обходится, в этом прелесть этого сезона.

Ни одна из команд не превосходит конкурентов. Если дела складываются плохо – ты теряешь очки. Это показывает, что чемпионат очень сильный. Я убежден, что если мы выиграем пять матчей, то станем чемпионами. Сейчас нет времени грустить. Мы все еще боремся за победу в Ла Лиге. Есть вещи, которые нужно улучшить", – рассказал наставник "сине-гранатовых".

После 33 туров чемпионата Испании "Барса" имеет в своем активе 71 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице, у "Реала" также 71 бал, а у мадридского "Атлетико" 73.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
01.05.2021 в 18:40
Если Барса станет чемпионом - количество геев в мире увеличится...
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+1
0
storm_ua (Николаев)
01.05.2021 в 17:59
Осталось заставить шмоньку меси бегать на поле, а не газон пятками давить
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+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
01.05.2021 в 17:06
Да иди ты в опу. Перед прошлым туром говорил, что станем ими, если выиграем все шесть.
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.05.2021 в 17:06
А я убеждён, что Барса не выиграет пять матчей и не станет чемпионом, потому что по теории Дарвина банкрот Перес уже всё купил
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
01.05.2021 в 18:11
Та да... монреальський олень не дасть збрехати....
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+1
0


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