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Куман: Я убежден, что если Барса выиграет пять матчей, то станет чемпионом
Наставник "сине-гранатовых" оценил шансы каталонцев на победу в чемпионате
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет шансов "блауграны" взять Ла Лигу в этом сезоне.
"Ла Лига – сильный чемпионат с очень хорошими командами. За титул борются четыре клуба, разница между ними – три очка. Если ты не в порядке или оступился, это дорого тебе обходится, в этом прелесть этого сезона.
Ни одна из команд не превосходит конкурентов. Если дела складываются плохо – ты теряешь очки. Это показывает, что чемпионат очень сильный. Я убежден, что если мы выиграем пять матчей, то станем чемпионами. Сейчас нет времени грустить. Мы все еще боремся за победу в Ла Лиге. Есть вещи, которые нужно улучшить", – рассказал наставник "сине-гранатовых".
После 33 туров чемпионата Испании "Барса" имеет в своем активе 71 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице, у "Реала" также 71 бал, а у мадридского "Атлетико" 73.
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