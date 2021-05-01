Куман: Я убежден, что если Барса выиграет пять матчей, то станет чемпионом

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет шансов "блауграны" взять Ла Лигу в этом сезоне.

"Ла Лига – сильный чемпионат с очень хорошими командами. За титул борются четыре клуба, разница между ними – три очка. Если ты не в порядке или оступился, это дорого тебе обходится, в этом прелесть этого сезона.

Ни одна из команд не превосходит конкурентов. Если дела складываются плохо – ты теряешь очки. Это показывает, что чемпионат очень сильный. Я убежден, что если мы выиграем пять матчей, то станем чемпионами. Сейчас нет времени грустить. Мы все еще боремся за победу в Ла Лиге. Есть вещи, которые нужно улучшить", – рассказал наставник "сине-гранатовых".