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Реал не идет на уступки. Рамос готов снизить зарплату, но хочет контракт на два года
Ситуация не меняется с января
AS
Испанское издание Marca сообщает, что ситуация по новому контракту Серхио Рамоса с мадридским "Реалом" не меняется.
Капитан "сливочных" уже готов пойти на снижение зарплаты и согласиться на предложенные условия клубом, но получить соглашение сроком на два года. Серхио считает, что своей игрой заслужил отыграть в королевском клубе еще несколько сезонов. В свою очередь боссы "Реала" не намерены принимать условия Рамоса и предлагают контракт лишь на один год.
Действующее соглашение 35-летнего защитника с мадридцами истекает в конце этого сезона.
"Реал" также работает на продлением контрактов других центральных защитников - Варана и Начо. Контракты француза и испанца действуют до лета 2022-го года.
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