Примера. Эльче - Атлетико 0:1. Домашнее задание перед Барселоной выполнено

Что стрельнуло в голову Маркосу Льоренте на 90-й минуте, когда он рукой отбил мяч после углового - загадка. Забей тогда "Эльче" - и все старания "Матрасников" пошли бы насмарку. Но "Эльче" не забил.

"Атлетико" наиграл по меньшей мере на три мяча, но ему очень не везло в завершении. Один только Суарес мог оформлять хет-трик, однако два его гола отменили из-за офсайдов, а еще раз Эль Пистолеро сам пробил мимо ворот с 10-12 метров после шикарного паса пяткой от Корреа.

Был также у "Атлетико" и пенальти за игру рукой Хосемы, который судьи тоже отменили - на повторе оказалось, что мяч в руку отскочил от корпуса.

15 - Atlético de Madrid's Marcos Llorente has had a hand in 15 goals in LaLiga in 2021 (7 goals and 8 assists), only Lionel Messi (27) and Gerard Moreno (16) have been involved in more in this period. Inspired. pic.twitter.com/38PIN5JXud — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2021

При таком невезении дело могло кончиться и ничьей, но подсобил Маркос Льоренте - его удар после прострела Карраско пусть и с рикошетом, но таки нашел угол ворот.

"Эльче" не предложил сопернику вообще ничего, кроме грубости и нервов. Весь второй тайм хозяева больше апеллировали к арбитру, чем играли в футбол, из-за чего матч из цельного зрелища превратился в калейдоскоп малосвязанных между собой эпизодов. А потом 90-я минута - и Льоренте рыбкой прыгнул за мячом, отбив его рукой. Что это было?! "Атлетико" сильно повезло, что Фидель Чавес с пенальти пробил в штангу.

Диего Симеоне сегодня на 100% доволен лишь счетом на табло. К матчу следующего тура с "Барселоной" его "Атлетико" подойдет в статусе лидера Примеры - у него 76 очков, что на 5 больше, чем у каталонцев и "Реала", которые вступят в 34-й тур позже.

350 - Koke has become the third Atlético de Madrid player to reach the 350 appearances in LaLiga after Adelardo (401) and Tomás Reñones (367). Historic. pic.twitter.com/JfczrLsfZM — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2021

Касательно "Эльче", то он остался в зоне вылета с 30 очками. Это справедливо - если даже с пенальти не забивать, то как вообще забивать?

34-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Льоренте, 23

"Эльче": Гассанига - Паласиос (Баррахан, 46), Кальво, Диего Гонсалес, Хосема (Хосан, 80) - Моренте (Пьятти, 46), Гути, Марконе (Виктор Родригес, 80), Фидель - Пере Милья (Нино, 71), Лукас Бойе

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес (Фелипе, 82), Эрмосо - Триппьер, Льоренте, Кондогбья, Карраско - Корреа (Коке, 65), Суарес (Сауль, 82), Лемар (Жоау Феликс, 57)

Предупреждения: Пере Милья, 69, Бойе, 75, Баррахан, 76 - Лемар, 36, Карраско, 41