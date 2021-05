Примера. Эльче - Атлетико 0:1. Домашнее задание перед Барселоной выполнено

Что стрельнуло в голову Маркосу Льоренте на 90-й минуте, когда он рукой отбил мяч после углового - загадка. Забей тогда "Эльче" - и все старания "Матрасников" пошли бы насмарку. Но "Эльче" не забил.

"Атлетико" наиграл по меньшей мере на три мяча, но ему очень не везло в завершении. Один только Суарес мог оформлять хет-трик, однако два его гола отменили из-за офсайдов, а еще раз Эль Пистолеро сам пробил мимо ворот с 10-12 метров после шикарного паса пяткой от Корреа.

Был также у "Атлетико" и пенальти за игру рукой Хосемы, который судьи тоже отменили - на повторе оказалось, что мяч в руку отскочил от корпуса.

15 - Atlético de Madrid's Marcos Llorente has had a hand in 15 goals in LaLiga in 2021 (7 goals and 8 assists), only Lionel Messi (27) and Gerard Moreno (16) have been involved in more in this period. Inspired. pic.twitter.com/38PIN5JXud