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Барса хочет отдать Пьянича в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость
Руководство каталонцев планирует отдать боснийца уже летом
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Каталонская "Барселона" может отдать хавбеков Миралема Пьянича и Рикарда Пуча в аренду. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.
По информации источника, 18-летний Илайша Мориба показал хороший уровень игры, что убедило тренерский штаб и руководство "блауграны" рассмотреть варианты с арендой Пьянича и Пуча.
Боссы "Барсы" прежде всего хотят отправить боснийца в аренду уже этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.
В текущем сезоне во всех турнирах 31-летний Пьянич принял во всех турнирах 28 матчей, в которых не отметился голами и ассистами.
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