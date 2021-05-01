Барса хочет отдать Пьянича в аренду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость

Каталонская "Барселона" может отдать хавбеков Миралема Пьянича и Рикарда Пуча в аренду. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

По информации источника, 18-летний Илайша Мориба показал хороший уровень игры, что убедило тренерский штаб и руководство "блауграны" рассмотреть варианты с арендой Пьянича и Пуча.

Боссы "Барсы" прежде всего хотят отправить боснийца в аренду уже этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба.

В текущем сезоне во всех турнирах 31-летний Пьянич принял во всех турнирах 28 матчей, в которых не отметился голами и ассистами.