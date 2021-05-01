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Примера. Реал - Осасуна 2:0. День, когда Эдер Милитао мог оформить хет-трик
Баски дрогнули в концовке
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Трижды в последних шести матчах "Реал" уходил с поля без забитых и пропущенных голов, и сегодня команда Зинедина Зидана вновь была близка к 0:0. Но против выступил Эдер Милитао.
Редко так бывает, что именно центрбек - главное действующее лицо в нападении. Тем более, сам Эдер - отнюдь не молодой Рональд Куман. Но сегодня защитники "Осасуны" слабо играли при подачах со стандартов, и бразилец трижды оказывался на ударных позициях.
Дважды в первом тайме удары Милитао в упор красиво парировал вратарь гостей Эррера, а вот после перерыва бразилец после навеса с углового таки добился своего.
2 - Osasuna are the only team to have conceded the only two headed goals by Brazilian defenders for Real Madrid ???????? since at least 2003/04 season: @MarceloM12 on 2nd May 2010 & @edermilitao on 1st May 2021. Prey#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/HOUn3LzOg0— OptaJose (@OptaJose) May 1, 2021
Если бы не тот мяч, голкипер "Осасуны" вполне мог бы претендовать на статус героя встречи. Помимо выстрелов от Эдера, он также эффектно отбил удар Эдена Азара почти в упор в первом тайме. Жаль, полевые игроки его почти не поддержали. Они и в обороне регулярно ошибались, и в атаке толком ничего не придумали. Из опасного можно вспомнить только удар-навес Ману Санчеса, который перевел на угловой Куртуа, а также гол Чими Авилы из очевидного офсайда.
Когда же "Реал" таки выстрадал первый мяч, баски и подавно развалились, быстренько пропустив и во второй раз - Каземиро пытался обработать мяч, но вместо этого срезал его в противоход вратарю. На этом интрига окончательно умерла.
14 - Only Lionel Messi ???????? has been involved in more goals (21, 14 goals + 7 assists) than @Benzema ???????? in the Top 5 European Leagues last three months, level with Erling Haaland (11+3), Luis Muriel (8+6) & Romelu Lukaku (7+7). Reference#RealMadridOsasuna #OnlyMessihasmore pic.twitter.com/FncHrj2Qug— OptaJose (@OptaJose) May 1, 2021
Важный факт: сегодня Зидану удалось поберечь своих возрастных лидеров - Модрича и Крооса, а Серхио Рамос не попал даже в заявку, хотя уже тренируется. Это может сыграть свою роль в среду в ответном полуфинале ЛЧ против "Челси".
Что же касается Примеры, то здесь "Реал" устроился на второй позиции, отставая от "Атлетико" на 2 очка и на 3 опережая "Барсу", у которой есть матч в запасе. "Осасуна", в свою очередь, занимает 11-ю строчку с 40 баллами.
34-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"
"Реал" - "Осасуна" - 2:0
Гол: Эдер Милитао, 76, Каземиро, 80
"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Варан (Начо, 46), Марсело (Гутьеррес, 64) - Каземиро, Бланко - Асенсио (Аррибас, 83), Азар (Иско, 72), Винисиус (Родриго, 64) - Бензема
"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола, Торро (Хони, 84), Хави Мартинес (Брашанац, 64) - Роберто Торрес (Барха, 81), Авила (Будимир, 64), Рубен Гарсия (Адриан, 81)
Предупреждения: Хави Мартинес, 54, Ойер, 55
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