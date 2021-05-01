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Примера. Реал - Осасуна 2:0. День, когда Эдер Милитао мог оформить хет-трик

Испания
(1 голосов)

Баски дрогнули в концовке

Примера. Реал - Осасуна 2:0. День, когда Эдер Милитао мог оформить хет-трик

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Трижды в последних шести матчах "Реал" уходил с поля без забитых и пропущенных голов, и сегодня команда Зинедина Зидана вновь была близка к 0:0. Но против выступил Эдер Милитао.

Редко так бывает, что именно центрбек - главное действующее лицо в нападении. Тем более, сам Эдер - отнюдь не молодой Рональд Куман. Но сегодня защитники "Осасуны" слабо играли при подачах со стандартов, и бразилец трижды оказывался на ударных позициях.

Дважды в первом тайме удары Милитао в упор красиво парировал вратарь гостей Эррера, а вот после перерыва бразилец после навеса с углового таки добился своего.

Если бы не тот мяч, голкипер "Осасуны" вполне мог бы претендовать на статус героя встречи. Помимо выстрелов от Эдера, он также эффектно отбил удар Эдена Азара почти в упор в первом тайме. Жаль, полевые игроки его почти не поддержали. Они и в обороне регулярно ошибались, и в атаке толком ничего не придумали. Из опасного можно вспомнить только удар-навес Ману Санчеса, который перевел на угловой Куртуа, а также гол Чими Авилы из очевидного офсайда.

Когда же "Реал" таки выстрадал первый мяч, баски и подавно развалились, быстренько пропустив и во второй раз - Каземиро пытался обработать мяч, но вместо этого срезал его в противоход вратарю. На этом интрига окончательно умерла.

Важный факт: сегодня Зидану удалось поберечь своих возрастных лидеров - Модрича и Крооса, а Серхио Рамос не попал даже в заявку, хотя уже тренируется. Это может сыграть свою роль в среду в ответном полуфинале ЛЧ против "Челси".

Что же касается Примеры, то здесь "Реал" устроился на второй позиции, отставая от "Атлетико" на 2 очка и на 3 опережая "Барсу", у которой есть матч в запасе. "Осасуна", в свою очередь, занимает 11-ю строчку с 40 баллами.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Осасуна" - 2:0

Гол: Эдер Милитао, 76, Каземиро, 80

"Реал": Куртуа - Одриосола, Эдер Милитао, Варан (Начо, 46), Марсело (Гутьеррес, 64) - Каземиро, Бланко - Асенсио (Аррибас, 83), Азар (Иско, 72), Винисиус (Родриго, 64) - Бензема

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола, Торро (Хони, 84), Хави Мартинес (Брашанац, 64) - Роберто Торрес (Барха, 81), Авила (Будимир, 64), Рубен Гарсия (Адриан, 81)

Предупреждения: Хави Мартинес, 54, Ойер, 55

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Эдер Милитао
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Комментарии (14)
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Algrab (Костопiль)
02.05.2021 в 01:16
Економ-перемога...Цікаво, який компромат на цей матч накопає монреальський олень?
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
02.05.2021 в 01:30
Знайде. В Мундо- Алєня свої інсайдери)))
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
02.05.2021 в 01:32
Тобто вплив гіпнотиків на мозок оленя закінчився?
+1
-2
Dr. House (Поділля)
02.05.2021 в 01:45
Вплив- ні. Мозок- так
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.05.2021 в 00:23
Молодец Реал. Когда надо собрались, отгрузили и пошли готовиться к полуфиналу. Не то шо наши шлемазлы блъ...
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+2
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
02.05.2021 в 00:29
Поплач сьозами заздрості перед сномможе тобі полегшаєа я посміюсь із тебе
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+2
-2
Dr. House (Поділля)
02.05.2021 в 01:29
Так Дрочиус специально плачется. Как старый пройдоха знает, что карта слезу любит. Только слёзы у него крокодильи
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
02.05.2021 в 01:35
ВікторАплодісмєнт А в кого ты такой nuдор удался? В папку, или мамку, или обоих сразу? Интересно, не каждый раз такая мерзость под ноги попадается.
+1
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
02.05.2021 в 00:18
Грали непогано, але могли і краще. відсасунці вийшли на цей матч, як на останній, щоб зробити все аби Реал втратив очки, але з одним гольовим моментом лише посмішили труси. Краще так грали б проти барси в цьому сезоні, а не здавали матчі
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+2
-2
Кот2021 (Николаев)
02.05.2021 в 00:02
Блин, если бы не фарт Зидана - Реал бы жил где-то в середине таблицы ЧИ, а в ЛЧ дальше 1/8 дорога была бы закрыта... ну везучий))) Когда уже у Барсы свой такой появится?
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+2
-3
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hardcorepwnz (Украина)
01.05.2021 в 23:51
День, когда Эдер Милитао показал, что Мадрид больше не нуждается в Серхио Рамосе
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.05.2021 в 23:57
Еще по персоналиям - Азар понравился, очень хорошо обострял, с ним на позиции десятки розыгрыш мяча был куда быстрее чем обычно, может Зидан таки придумал, как его применять. Бланко молодец, хорошо страховал, Винисиус очень плохо, перехвалили его после Ливерпуля. Марсело - уйди, пожалуйста. Даже зеленый Гутьеррес был куда интереснее, надеюсь именно он выйдет слева в обороне с Челси, потому что Начо на фланге играет так себе.
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0
Кот2021 (Николаев)
02.05.2021 в 00:05
После этих слов обязан сменить аву)
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
02.05.2021 в 00:15
Так я не говорю, что Мадрид никогда не нуждался в Рамосе. Это наша легенда, которому всегда будем благодарны за великие победы. Но уже нужно давать дорогу молодым.
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