Примера. Реал - Осасуна 2:0. День, когда Эдер Милитао мог оформить хет-трик

Трижды в последних шести матчах "Реал" уходил с поля без забитых и пропущенных голов, и сегодня команда Зинедина Зидана вновь была близка к 0:0. Но против выступил Эдер Милитао.

Редко так бывает, что именно центрбек - главное действующее лицо в нападении. Тем более, сам Эдер - отнюдь не молодой Рональд Куман. Но сегодня защитники "Осасуны" слабо играли при подачах со стандартов, и бразилец трижды оказывался на ударных позициях.

Дважды в первом тайме удары Милитао в упор красиво парировал вратарь гостей Эррера, а вот после перерыва бразилец после навеса с углового таки добился своего.

2 - Osasuna are the only team to have conceded the only two headed goals by Brazilian defenders for Real Madrid ???????? since at least 2003/04 season: @MarceloM12 on 2nd May 2010 & @edermilitao on 1st May 2021. Prey#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/HOUn3LzOg0