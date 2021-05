Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 2 мая

Матч команд, которые недовольны своим текущим положением. "Барса" откатилась на третью строчку после сенсационного поражения от "Гранады" (1:2) на неделе, тогда как "Валенсия" пребывает на исторически низкой 14-й позиции.

Проблемы у каталонцев и "Летучих мышей" на удивление схожи: отвратительная защита на футбольном поле и плохой менеджмент за его пределами. "Барса", конечно, фаворит противостояния не в последнюю очередь благодаря хорошей форме Месси, но есть целый ряд факторов, которые говорят не в ее пользу. Сенсация ближе, чем может показаться.

"Валенсия" может закончить текущий сезон на самой низкой позиции с 1986 года, если в оставшихся турах не поднимется на пару позиций. Прямо сейчас "Лос Чес" аж 14-ые, и они не побеждали в пяти матчах подряд.

По ходу апреля "Валенсию" добивали ошибки в защите. Нападение команды во главе с экс-парижанами Гонсалу Гедешем и Кевином Гамейро выглядит вполне боеспособно и непременно забивает 1-2 гола в последних шести турах. Но когда твои защитники столько привозят, то спасенья нет. Неделю назад "Валенсия" позволила отличиться даже Джону Гвидетти, который до этого 4 года не забивал в Примере.

Уповать, что Диахаби, Гильямон и Паулиста сдержат Месси, резона никакого нет, так что "Валенсия", скорее всего, предложит сопернику размен ударами. У нее просто нет выбора. К тому же, на "Месталье" "Летучим мышам" в основном везет - они проиграли лишь 3 из 16 домашних поединков в текущем сезоне, добыв 6 побед.

Поражение с "Гранадой" ошеломило поклонников блаугранас, но, справедливости ради, к этому шло давно. Нельзя все время проходить по грани. С "Вальядолидом" и "Сосьедадом" "Барса" не наиграла на три очка, но добыла их. А вот теперь удача, наконец, отвернулась.

Как и в случае с "Валенсией", "Барсу" топит ужасная оборона. Трудно описать цензурными словами, что вытворяли Ленгле и Мингеса против "Хетафе", Альба на поле "Сосьедада", а Юмтити - дома с "Гранадой". Месси и Гризманн сейчас в неплохой форме и регулярно забивают; Лео даже возглавляет гонку бомбардиров Примеры. Тем не менее, компенсировать столько ляпов защитников непросто даже ему.

И это не все проблемы "Барсы". Перед выездом на "Месталью" лига по какой-то совершенно надуманной причине дисквалифицировала Рональда Кумана, так что командой со скамейки будет руководить его ассистент Альфред Шройдер. Вдобавок у каталонцев было вдвое меньше времени на отдых и подготовку - после игры с "Гранадой" не прошло и трех полных суток. При таких обстоятельствах нужно совсем немного, чтобы аутсайдер выстоял.

