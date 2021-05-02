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Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 2 мая
Определят, кто хуже в обороне
Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен
Примера. 34-й тур
2 мая. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO
Матч команд, которые недовольны своим текущим положением. "Барса" откатилась на третью строчку после сенсационного поражения от "Гранады" (1:2) на неделе, тогда как "Валенсия" пребывает на исторически низкой 14-й позиции.
Проблемы у каталонцев и "Летучих мышей" на удивление схожи: отвратительная защита на футбольном поле и плохой менеджмент за его пределами. "Барса", конечно, фаворит противостояния не в последнюю очередь благодаря хорошей форме Месси, но есть целый ряд факторов, которые говорят не в ее пользу. Сенсация ближе, чем может показаться.
"Валенсия"
"Валенсия" может закончить текущий сезон на самой низкой позиции с 1986 года, если в оставшихся турах не поднимется на пару позиций. Прямо сейчас "Лос Чес" аж 14-ые, и они не побеждали в пяти матчах подряд.
По ходу апреля "Валенсию" добивали ошибки в защите. Нападение команды во главе с экс-парижанами Гонсалу Гедешем и Кевином Гамейро выглядит вполне боеспособно и непременно забивает 1-2 гола в последних шести турах. Но когда твои защитники столько привозят, то спасенья нет. Неделю назад "Валенсия" позволила отличиться даже Джону Гвидетти, который до этого 4 года не забивал в Примере.
Уповать, что Диахаби, Гильямон и Паулиста сдержат Месси, резона никакого нет, так что "Валенсия", скорее всего, предложит сопернику размен ударами. У нее просто нет выбора. К тому же, на "Месталье" "Летучим мышам" в основном везет - они проиграли лишь 3 из 16 домашних поединков в текущем сезоне, добыв 6 побед.
"Барселона"
Поражение с "Гранадой" ошеломило поклонников блаугранас, но, справедливости ради, к этому шло давно. Нельзя все время проходить по грани. С "Вальядолидом" и "Сосьедадом" "Барса" не наиграла на три очка, но добыла их. А вот теперь удача, наконец, отвернулась.
Как и в случае с "Валенсией", "Барсу" топит ужасная оборона. Трудно описать цензурными словами, что вытворяли Ленгле и Мингеса против "Хетафе", Альба на поле "Сосьедада", а Юмтити - дома с "Гранадой". Месси и Гризманн сейчас в неплохой форме и регулярно забивают; Лео даже возглавляет гонку бомбардиров Примеры. Тем не менее, компенсировать столько ляпов защитников непросто даже ему.
И это не все проблемы "Барсы". Перед выездом на "Месталью" лига по какой-то совершенно надуманной причине дисквалифицировала Рональда Кумана, так что командой со скамейки будет руководить его ассистент Альфред Шройдер. Вдобавок у каталонцев было вдвое меньше времени на отдых и подготовку - после игры с "Гранадой" не прошло и трех полных суток. При таких обстоятельствах нужно совсем немного, чтобы аутсайдер выстоял.
#SPORT |— infosfcb (@infosfcb) April 30, 2021
Ronald Koeman will be penalized for two matches and will therefore miss the games against Valencia CF and Atletico Madrid. Barcelona have until Friday to file an appeal. pic.twitter.com/2tvfKk28L7
"Валенсия" - "Барселона": статистика личных встреч
В первом круге текущего чемпионата на "Камп Ноу" команды расписали ничью 2:2 - от поражения "Лос Чес" спас Макси Гомес в середине второго тайма.
Это стандартный сценарий для матчей этих команд в 2019-21 годах - в шести последних очных встречах "Валенсия" добыла две победы, "Барса" - одну, и еще три матча завершились вничью. Последний успех каталонцев на "Месталье" датируется февралем 2018-го - тогда "Кулес" победили 2:0 с голами Коутиньо и Ракитича.
"Валенсия" - "Барселона": последние матчи команд
Последние матчи "Валенсии"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
Команды подходят к матчу без больших потерь. У "Барсы" по-прежнему вне игры травмированные Ансу Фати, Фелипе Коутиньо и Мартин Брейтуэйт; у "Валенсии" не сможет сыграть из-за повреждения фланговый защитник Тьерри Коррея.
"Валенсия": Доменек - Васс, Габриэл Паулиста, Гильямон, Гайя - Муса, Солер, Рачич, Гедеш - Гомес, Гамейро
"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Ленгле - Дест, Бускетс, Педри, Альба - Месси, Дембеле, Гризманн
"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Football
Когда встречаются две команды с приличными форвардами и плохими защитниками, то выбор ставки очевиден. Вариант "обе забьют" букмекеры предлагают с коэффициентами 1,65-1,75.
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