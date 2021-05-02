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Реал - Осасуна 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Реал - Осасуна, чемпионат Испании, 1 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Осасуна, которые встречались в 34-м туре испанской Примеры. Сливочные не имеют права на ошибку, если планируют подвинуть Атлетико с вершины турнирной таблицы. В игре с памплонцами им было трудно из-за плохой реализации, и все же подопечные Зидана достигли своего благодаря точным ударам Милитао и Каземиро. Реал идет вторым в турнирной таблице, отставая от Атлетико на три очка.
Примера. 34-й тур
Реал - Осасуна 2:0
Голы: Милитао 76, Каземиро 80
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