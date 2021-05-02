Реал - Осасуна 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Осасуна, которые встречались в 34-м туре испанской Примеры. Сливочные не имеют права на ошибку, если планируют подвинуть Атлетико с вершины турнирной таблицы. В игре с памплонцами им было трудно из-за плохой реализации, и все же подопечные Зидана достигли своего благодаря точным ударам Милитао и Каземиро. Реал идет вторым в турнирной таблице, отставая от Атлетико на три очка.

Примера. 34-й тур

Реал - Осасуна 2:0

Голы: Милитао 76, Каземиро 80