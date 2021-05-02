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Куртуа: Реал - самый большой клуб мира. Я чувствую, что становлюсь более важным

Испания
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Вратарь мадридцев высказался насчет игры в составе "Реала"

Куртуа: Реал - самый большой клуб мира. Я чувствую, что становлюсь более важным

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями насчет своих выступлений в футболке "сливочных".

"Я чувствую, что становлюсь для "Реала" все более важным. Я никогда и не думал, что смогу играть за такую команду, и я об этом себе напоминаю всякий раз, когда еду на стадион.

Если хочешь играть в "Реале", нужно понимать, что тут всегда присутствует давление. Это самый большой клуб мира, и когда выигрываешь трофей, то ощущаешь, насколько это прекрасно.

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"Реал" – самый большой клуб мира потому, что постоянно ощущает давление со стороны фанатов. В мировом футболе "Реал" на отдельном уровне", – рассказал бельгиец.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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