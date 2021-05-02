Куртуа: Реал - самый большой клуб мира. Я чувствую, что становлюсь более важным

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями насчет своих выступлений в футболке "сливочных".

"Я чувствую, что становлюсь для "Реала" все более важным. Я никогда и не думал, что смогу играть за такую команду, и я об этом себе напоминаю всякий раз, когда еду на стадион.

Если хочешь играть в "Реале", нужно понимать, что тут всегда присутствует давление. Это самый большой клуб мира, и когда выигрываешь трофей, то ощущаешь, насколько это прекрасно.