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Куртуа: Реал - самый большой клуб мира. Я чувствую, что становлюсь более важным
Вратарь мадридцев высказался насчет игры в составе "Реала"
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мыслями насчет своих выступлений в футболке "сливочных".
"Я чувствую, что становлюсь для "Реала" все более важным. Я никогда и не думал, что смогу играть за такую команду, и я об этом себе напоминаю всякий раз, когда еду на стадион.
Если хочешь играть в "Реале", нужно понимать, что тут всегда присутствует давление. Это самый большой клуб мира, и когда выигрываешь трофей, то ощущаешь, насколько это прекрасно.
"Реал" – самый большой клуб мира потому, что постоянно ощущает давление со стороны фанатов. В мировом футболе "Реал" на отдельном уровне", – рассказал бельгиец.
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